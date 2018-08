Mängel am Fahrzeug früh erkennen

Kostenlose Sicherheitsaktion für Autofahrerinnen und Autofahrer in Laichingen: Am kommenden Dienstag, 21. August, macht der ADAC-Prüfzug auf dem Parkplatz des MSC-Heims bei der Tiefenhöhle (Höhlenweg 200) Station.

Das mit digitaler Technik ausgestattete Mobil ermöglicht genaue Checks der Bremsen, Bremsflüssigkeit, Stoßdämpfer sowie der Batterie (soweit fahrzeugtechnisch möglich). Ziel ist es, so der ADAC am Mittwoch in einer Mitteilung, Probleme frühzeitig zu erkennen, einen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten sowie Folgeschäden am Fahrzeug zu vermeiden.

Mitglieder profitieren

ADAC-Mitglieder können zwei kostenlose Checks durchführen lassen, Nichtmitglieder eine Prüfung. Nach Abschluss wird ein Protokoll ausgehändigt, aus dem die gemessenen Werte zu entnehmen sind.

Die Prüfzeiten sind von 10 bis 13 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr. Mit dabei: Die mobile Strom-Tankstelle für Autos, Elektroroller und Pedelecs. Mitglieder können ihre Fahrzeuge direkt vor Ort am Prüftruck kostenlos mit grünem Strom aufladen, der auf dem Fahrzeugdach von Solarzellen erzeugt wird.