„Lust auf Wandern“ begeistert Senioren

„Es war eine echte Herausforderung – aber ich bin stolz darauf, dass ich es geschafft habe“, sagte eine Teilnehmerin beim gemeinsamen Mittagessen nach der zweiten OKV-Seniorenwanderung. Trotz ihrer Sehprobleme hatte sie sich mit auf den Weg gemacht und diese Entscheidung auch nicht bereut. Zufrieden und glücklich ist sie, obwohl sie damit rechnet, dass sie danach etwas Muskelkater haben wird. Auch ein über 80-jähriger wanderfreudiger Mann nutzte die Chance, an diesem speziellen Ausflug für Senioren teilzunehmen und so erstmals mit dem OKV-Mobil unterwegs zu sein und dabei gleich den Ortskrankenpflegeverein Laichinger Alb (OKV) kennenzulernen.

Zwei Fahrer, fünf ehrenamtliche Mitarbeiter des OKV beziehungsweise des „OKV-Zuhause-Teams“ sowie Carl-Erich und Jutta Bausch vom Deutschen Alpenverein Laichingen begleiteten die zwölf wanderlustigen älteren Menschen, die unter dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ ihre Wanderschuhe geschnürt haben.

OKV-Fahrer Reinhold Frank und Peter Müller holten die Teilnehmer mit dem OKV-Mobil zu Hause ab. Gemeinsam fuhren sie zum Parkplatz an der Papiermühle in Wiesensteig. Dort startete die Gruppe bei – laut Mitteilung – otpimalem Wanderwetter bepackt mit Rollatoren, Wanderstöcken und Leiterwagen in Richtung Filsursprung. Die ersten 500 Meter des mit bunten Blättern bedeckten Schotterweges auf der linken Talseite waren leicht ansteigend. Dies war für manche Wanderer mit Rollatoren eine Herausforderung. Doch alle schafften es – die einen schnellen Schrittes, die anderen etwas gemütlicher. Belohnt wurde diese Anstrengung bergauf mit dem schönen Ausblick auf den gegenüberliegenden bewaldeten herbstlich verfärbten Hang und die plätschernde Fils. Entlang der Talsohle ging es laut Mitteilung dann bequem zwischen Wald und Wiesen bis zum Filsursprung weiter. Dort hatten die Verantwortlichen eine Pause in der Unterstandshütte mit Butterbrezeln, Zopf und Getränken eingeplant.

Gut gelaunt marschierten die Senioren in kleinen Gruppen je nach Tempo und Gesprächen den 1,6 Kilometer langen Weg zurück zum Parkplatz. Dort wartete schon das OKV-Mobil und fuhr die hungrigen Gäste nach Wiesensteig. Nach einem gemeinsamen Mittagessen wurden die müden und doch sehr zufriedenen Wandersleute wieder nach Hause gefahren.