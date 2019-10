Lokalderby geht an den SV Suppingen

In der Fußball-Kreisliga B Alb muss sich der TSV Laichingen derzeit eingestehen, dass andere Teams aus der Region ihm den Rang abgelaufen haben: Am Samstag kassierte er nun eine 2:4-Niederlage in Suppingen. Neben dem SV Suppingen sicherte sich auch der TSV Berghülen drei Punkte, wenn diese gegen den SC Lehr auch nur sehr mühsam zustande kamen. Die SGM Machtolsheim/Merklingen kam im Spiel eins nach der Trennung von Michael Morlock zu einem 7:2-Erfolg gegen das Schlusslicht aus Beimerstetten.

SV Suppingen - TSV Laichingen 4:2 (1:1). In den ersten 25 Minuten nutzte der TSV die Unordnung der Suppinger Mannschaft aus, kam durch Felix Pöhler (4.) aber nur zu einem Treffer. Als dann Suppingen sich aber taktisch neu orientierte, änderte sich der Spielverlauf. Der SVS war nun besser und drehte das Spiel durch die Tore von Alexander Erz (41.) und Markus Burkhardt (48.). Nun war von den Gästen nichts mehr zu sehen. Ein Doppelpack von Luca Bückle entschied letztendlich das Spiel. Und dennoch leistete sich der SVS zwei Aussetzer: Ein Eigentor von Marco Mangold (82.) war noch leicht zu verschmerzen, die gelb-rote Karte für Oliver Stucke dürfte die Hausherren in der nächsten Woche aber noch beschäftigen. Res.: abg.

SGM Nellingen/Aufhausen - SV Scharenstetten 1:3 (1:1). Die Wahrheit stande am Ende auf dem Zettel, da einzig die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor den Unterschied machte. Alexander Schmid (11.) brachte den Gast in Führung, Tobias Bollinger glich aus (21.). Nach dem Wechsel war es weiterhin eine offene Partie, in der Scharenstetten mit den Toren von Fatih Kilic (67.) und Philipp Hummel (90.) den Sack zumachte. Reserven: 1:5.

TSV Berghülen - SC Lehr 3:1 (0:1). In der erstan Halbzeit waren die Hausherren sowohl vor dem eigenen, als auch vor dem gegnerischen Gehäuse zu verspielt. Prompt fiel das 0:1 durch einen Ballverlust (24.), während eigene Chancen kläglich vergeben wurden. Das Medikament zur Besserung, das die Kicker wohl mit der Halbzeitansprache bekommen hatten, wirkte dann auch erst Mitte der zweiten Halbzeit: Ein Doppelpack von Robin Riek (73./87.) und der Treffer von Flo Kast (83.) ebneten den 3:1-Erfolg. Reserven: 2:0.

TSV Beimerstetten - SGM Machtolsheim/Merklingen 2:7 (2:4). Wende oder nicht, wichtig war für die SGMMM, dass endlich wieder ein Dreier eingefahren wurde. Achim Pocorny (11.), Philipp Haile (20./30.) und Jochen Kraiß (33.) trafen bereits vor der Pause für den Gast. Diese Treffer waren auch wichtig, da der TSV durch Högel (13.) und Totpal (42.) ebenfalls zwei Mal ins Schwarze traf. Nach der Pause wurden die Hausherren müde, sodass die SGMMM nun keine Probleme hatte. Philipp Haile (65.) und Kraiß (78./87.) schnürten mit ihren nächsten Treffern jeweils einen Dreierpack.

SV Feldstetten - SV Pappelau/Beiningen 1:3 (1:2). Der SVF konnte nahezu zum ersten Mal in dieser Saison mit kompletten Kader antreten, was gleich bemerkbar war. Pappelau ging durch Nicu Boldea (22.) zin Führung, Güray Bastug glich jedoch postwendend aus (24.). Nach dem 1:2 durch Christian Bellinger (34.) war es eine permanent ausgeglichene Partie, in der der SVF in der 80. Minute mit einem Kopfball an den Pfosten die große Chance zum Ausgleich hatte. Stattdessen traf erneut Boldea per Freistoß zum 1:3 (90.).

SV Ballendorf - SV Hörvelsingen 1:0 (0:0). 1:0 Staudenmayer (86.). Reserven: 6:1.

FC Langenau - SV Weidenstetten 5:1 (4:0). 1:0 Kasolli (5.), 2:0, 3:0, 4:0 Rosic (11./37./42.), 5:1 Maier (49.), 5:1 Müller (87.). Reserven: 3:1.

SSC Stubersheim - SV Göttingen 1:0 (0:0). 1:0 B. Fink (88.).