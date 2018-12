Lobby, Bar und Wellness für alle

Der Laichinger Bauausschuss befürwortet den Bau eines neuen Hotels im Laichinger Gewerbegebiet. Einstimmig hat er dem Vorhaben des Laichingers Eckhard Hübner grünes Licht gegeben, welcher auch gar nicht lange zuwarten will mit dem Baubeginn. Zweifel kamen im Ausschuss auf, ob die angegebene Zahl an Parkplätzen ausreichend ist.

Bislang sind 54 Parkplätze auf dem Grundstück des Hotels im Gewerbegebiet „Dreispitz“ am Laichinger Ortseingang vorgesehen. Angesichts von 96 Zimmern ist dies nach dem Geschmack von Stadtrat Joachim Reif (CDU) zu wenig. „Das Hotel ist nicht ganz klein. Nur 54 Parkplätze – das scheint kein gutes Verhältnis zu sein“, sagte Reif bei der Sitzung am Mittwoch.

Ob dieses Verhältnis von umgerechnet einem Stellplatz für zwei Zimmer passt, hatte aber nicht der Bauausschuss zu entscheiden. Bauamt-Sachgebietsleiterin Ellinor Hageloch verwies darauf, dass dies eine bauordnungs- und keine bauplanungsrechtliche Angelegenheit sei und dadurch Sache der Unteren Baurechtsbehörde beim Landratsamt. Daran scheitern wird das Vorhaben nicht. Eckhard Hübner: „Eine Aufstockung ist jeder Zeit möglich.“

Verschiedene Kategorien

Letztlich stimmte auch Joachim Reif zu, einstimmig wurde das knapp 24 Meter hohe Hotel-Projekt genehmigt. Anders als Wohnungen sind Hotels in Gewerbegebieten zulässig, informierte am Rande noch das Bauamt. Leben zwischen Gewerbe sei nicht gestattet, temporär zu übernachten aber schon. Dies wird in mehreren Kategorien möglich sein: in Familien-Zimmern, Zimmern für Menschen mit Behinderung, in Comfort- und in – der exklusivsten Kategorie – Superior-Zimmern.

Mit dem Bau soll es bald losgehen. Eckhard Hübner teilt mit, dass er im April 2019 mit den Arbeiten beginnen möchte. Die ursprünglich für kommenden Dezember geplante Fertigstellung ließe sich aber wohl nicht halten. Im Frühjahr 2020 soll das „Alb-Hotel Laichingen“ dann eröffnet werden (wir berichteten) – das mehr bieten möchte als nur ein Bett für die Nacht.

Das viergeschossige Gebäude wird über Konferenzräume verfügen (im obersten Stock), über eine Empfangslobby, einen Frühstücks- beziehungsweise einen Bereich für Snacks. Außerdem im Erdgeschoss vorgesehen: Wellness-Möglichkeiten, unter anderem in Form eines Dampfbads, einer Sauna und einem Fußbecken.

Nicht nur Hotelgäste sollen hier die Seelen baumeln lassen können, sondern auch rein Erholungssuchende. „Dieser Abschnitt bekommt einen eigenen Eingang“, kündigt Hübner an, der sich vor allem auch auf die Hotel-Lobby freut. Ein Raum mit Bar, für gemütliche oder vertrauliche Gespräche. Ein Angebot, das es so aus seiner Sicht noch nicht gebe in Laichingen, so Eckhard Hübner.