Lkw rast in Tunnelwartungsgebäude – der Fahrer stirbt

Der Fahrer eines Sattelzuges ist am Mittwoch Nachmittag auf bei einem schweren Unfall auf der A8 bei Gruibingen ums Leben gekommen. Das meldet die Polizei.

Kurz nach 14.30 Uhr kam ein Sattelzug auf der Fahrt in Richtung München nach rechts von der Autobahn ab. Der Lastwagen prallte frontal gegen das Portal des Tunnels. Der Aufprall war so stark, dass der Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt wurde. Der 28-jährige Mann aus Polen wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Autobahn musste anschließend komplett gesperrt bleiben.

Die Autobahnmeisterei prüft angesichts der schweren Schäden, ob und gegebenenfalls ab wann eine Öffnung des Tunnels möglich ist. Denn erst wenn keine Sicherheitsbedenken mehr bestehe,n kann die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Der Schaden geht nach einer ersten Schätzung der Polizei am Mittwochabend in die Hunderttausende.