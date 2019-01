Lkw-Fahrer haut nach Unfall einfach ab

Weil ein Lkw-Fahrer am Mittwoch in Laichingen nach einem Unfall einfach weiter fuhr, erwartet ihn jetzt eine Strafanzeige.

Wie Polizei am Donnerstag mitteilt, war der Lkw gegen 6.30 Uhr in der Eberhardstraße unterwegs. Der Fahrer bog nach rechts in den Sophienweg ein. Dabei streifte er einen Metallpfosten. Ohne sich um den Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro zu kümmern, fuhr der Lkw-Fahrer weiter. Doch er kam nicht weit. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet. Er teilte der Polizei das Kennzeichen mit. So hatten die Ermittler den Unfallverursacher schnell ermittelt. Auf den 43-Jährigen kommt jetzt eine Strafanzeige zu.