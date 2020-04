Lions Club spendet an den Tafelladen Masken und Geld

Claudia Steinhauer, die Abteilungsleiterin Soziele Dienste des DRK-Kreisverbands Ulm freut sich gleich doppelt über den Besuch der Abordnung des Lions Club Blaubeuren-Laichingen beim Laichinger Tafelladen. Zum einen haben die drei Herren Dr. Ulrich Tränkle, der Präsident des Lions-Clubs Blaubeuren-Laichingen, der Vorsitzende des Lions-Fördervereins Wilfried Wiedmann und Bernhard Schweizer einen Scheck in Höhe von 2000 Euro dabei, und obendrauf noch einen großen Karton mit 200 Gesichtsmasken für die Kunden des Laichinger Tafelladens.

Mietzuschuss kam innerhalb von zwei Tagen

Das Geld stammt zu je gleichen Teilen von der Stiftung „Stiftunglife“ und vom Lions Club Blaubeuren-Laichingen. „Stiftunglife“ zahlt 1000 Euro an eine soziale Institution aus, wenn beispielsweise der Lions Club ebenfalls 1000 Euro stiftet. Das hat der örtliche Lions Club gemacht und der Laichinger Tafelladen hat das Geld rasch und unbürokratisch innerhalb zweier Tage erhalten. Das Geld ist zweckgebunden für die Miete des Ladengeschäfts.

FSJler sprangen für ältere Ehrenamtliche ein

Claudia Steinhauer ist der Stiftung und den Mitgliedern des Lions- Clubs dankbar. „Wir mussten die Tafelläden recht überstürzt schließen, da fast alle unsere Ehrenamtlichen von einem Tag auf den anderen ausgefallen sind: sie gehören alle schon alleine wegen ihres Alters zur Risikogruppe“, berichtet sie. Eine Woche lang hätten Freiwillige, die ein soziales Jahr (FSJ) beim DRK absolviert haben, die Tafelläden beliefert.

Nach Hamsterkäufen blieb nichts mehr für die Tafel

„Dann kam es zu den Hamsterkäufen. Die Tafelläden bekommen ja die Produkte, die in den Läden übrig bleiben, doch da war nichts mehr da“, erinnert sich Steinhauer. In der vergangenen Woche haben Karin Berweck und Dina Linden vom Laichinger Tafelladen die Laichinger gebeten, doch bitte geeignete Produkte zu spenden. „Von der Resonanz waren wir schlicht überwältigt“, freut sich Dina Linden und möchte sich bei den Unterstützern herzlichst bedanken.

Tafelladen öffnet unter besonderen Auflagen

So kann der Laichinger Tafelladen unter besonderen Auflagen öffnen. Umso mehr freut sich das Team, dass Bernhard Schweizer Gesichtsmasken mitgebracht hat. Diese werden nun an die Kunden verteilt, damit alle so gefahrlos wie möglich im Tafelladen einkaufen können.