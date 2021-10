Lions Club pflanzt zusammen mit der Stadt über 2000 Bäume

Der Auftakt zur Baumpflanzaktion des Lions Clubs Blaubeuren-Laichingen am Samstag wurde bei der Hagsbucher Hüle in Laichingen unter fachmännischer Anleitung vom Laichinger Revierförster Alfred Daiber erfolgreich gestartet. „Der Kampf gegen die Klimaerwärmung ist jetzt und in Zukunft eine wichtige, wenn auch nicht die einzige Aufgabe für alle Menschen dieser Erde“, sind sich die Beteiligiten sicher. Der Lions Club Blaubeuren-Laichingen habe es sich deshalb unter anderem zur Aufgabe gemacht, aktiv gegen die Erderwärmung tätig zu werden.

Über 2000 Bäumen werden gepflanzt

Eine „einfache und gleichzeitig faszinierende“ Möglichkeit besteht in der Pflanzung eines hochwertigen Waldes, der über viele Jahrzehnte Kohlendioxid aus der Luft entfernt und speichert. Im Durchschnitt speichert ein Hektar Wald zehn bis 13 Tonnen CO2 pro Jahr.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Laichingen werden hier über 2000 Bäume gepflanzt, die sich die nächsten 120 bis 150 Jahre entwickeln dürfen. Dies sei daher eine langfristige Investition in den Schutz des Klimas und der Umwelt.

Diese Baumarten werden gefplanzt

Das Projekt unterstützt durch die Pflanzung eines langlebigen, standortgerechten Laubmischwaldes gleichzeitig auch die Entwicklung einer großen Vielfalt an Tieren und Pflanzen. Besonders die Vogel- und Fledermausarten, die auf alte Bäume als essentielle Teile ihres Lebensraumes angewiesen sind, werden gefördert. Durch die fünf gewählten hochwertigen Baumarten entsteht auf 4000 Quadratmetern ein strukturreicher Wald.

Die gewählten Baumarten sind: 1800 Trauben-Eichen (Quercus petrae), 100 Hainbuchen (Carpinus betulus), 100Winter- Linden (Tilla cordata), 25 Eisbeere (sorbis torminalis) 25 Wildkirschen (Prunus avium). Eine ähnliche Baumpflanzaktion ist für das kommenden Frühjahr auch in Blaubeuren geplant. Dort wurden mit dem dortigen Revierförster Ferdinand Menholz bereits die geeigneten Standort ausgesucht.

Vielfältiges Engagement des Lions Clubs

Der Lions Club Blaubeuren-Laichingen hilft: Ob in Kinder- oder Jugendprojekten – zum Beispiel mit Klasse2000, Bücherleiter Stadtbibliothek Laichingen – bei der Unterstützung Sehbehinderter – etwa Sight First – oder kulturelle Einrichtungen wie das Urgeschichtliche Museum Blaubeuren und auch die Sommerbühne Blautopf und hilft bei aktuellen Notsituationen, zum Beispiel bei der Hochwasser- und Rumänienhilfe. Dabei kümmern sich die Mitglieder des Lions Clubs um die Mitmenschen in unserer Nachbarschaft genauso wie um Notleidende in aller Welt.

Mit dem Lions-Wald setzen sie nun einen weiteren Akzent für den Umweltschutz, die Artenvielfalt und den Klimaschutz. Das alles ist jedoch nur mit ausreichender finanzieller Unterstützung möglich. Deshalb werden vom Lions Club jedes Jahr mehrere Tausend Adventskalender erstellt und verkauft und ein 1. Mai-Erlebniswandertag organisiert. Die durch diese beiden Hauptunternehmungen erwirtschafteten Gelder werden in voller Höhe für die genannten Projekte eingesetzt. So ist es dem Lions Club gelungen, viele positive Impulse zu setzen und zum Gelingen von zahlreichen Vorhaben beizutragen.