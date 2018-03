„Lieder von der guten Nachricht“ am Sonntag in Laichingen

Die evangelische Kirchengemeinde Laichingen lädt ein zu einem Konzert des Gospelchors (Foto) am kommenden Sonntag, 25. Februar, um 18 Uhr in der Albanskirche. „Gospel, das ist Musik, das sind Texte, die aus tiefer Not und tiefem Glauben geboren sind. Lieder mit Herz, die das Herz berühren und Hoffnung wecken“, so die Kirchengemeinde in einer Mitteilung. Das Programm des Abends ist geprägt von vielen „ermutigenden Liedern“ – mit Liedern der Hoffnung in Form von traditionellen Spirituals, Lobpreisliedern oder zeitgenössischen Gospels. Unter dem Motto „This Little Light Of Mine“ singt der Laichinger Gospelchor „Lieder von der guten Nachricht“. „Dieses kleine Licht – ich werde es scheinen lassen! Wohin ich auch gehe – ich werde es scheinen lassen!“ Pianist Walerie Kühl sorgt für das passende Klangfundament und den entsprechenden Groove am Piano. Lesungen von Pfarrer Karl-Hermann Gruhler runden das Gospelchorkonzert ab. Jung und alt sind herzlich zu diesem besonderen, berührenden Abend eingeladen. Der Eintritt ist frei. Foto: Kirchengemeinde