Liebesglück und Liebesleid in Suppingen

Trotz Sonnenscheins und strahlend blauem Himmel war die Suppinger Kornberghalle am Sonntagnachmittag voll besetzt: Mit seiner „Lichtstube“ hat der Gemischte Chor Suppingen auch dieses Jahr wieder einen Volltreffer gelandet. Das Publikum wurde mit Musik, Gesang und humorvollen Texten unterhalten: Ein buntes Programm, gestaltet von den heimischen Sängern, unterstützt von der Volkstanzgruppe Heroldstatt und ihrer Begleit-Band, der Wirtshausmusik „Kaz und Co.“ Auch die kulinarischen Genüsse kamen natürlich nicht zu kurz.

Unter dem Motto „G’songa, g’spielt ond g’schwätzt“ hat die mittlerweile zwölfte Lichtstube ein festes Stammpublikum erobert, das den Suppinger Sängern seit Jahren die Treue hält. Unter den 150 Mitgliedern sind aktuell 30 Aktive, 20 Frauen und acht Männer. Ihr Auftritt am Sonntag war eine Premiere, denn sie wurden zum ersten Mal von ihrer neuen Chorleiterin Jasmin Seclaoui dirigiert. Sie ist längst keine Unbekannte mehr, denn sie leitet bereits den Projektchor mit seinen 15 Mitgliedern. Jetzt konnte sie auch für den Hauptchor gewonnen werden.

28 Stimmen, ein Klangkunstwerk

Die kräftigen, tiefen Männerstimmen und die hellen Frauenstimmen bildeten einen schönen Kontrast, besonders beim gesanglichen „Frage-und-Antwort-Spiel“, bei dem beide im Wechsel zu hören waren. Der Chor bildete eine harmonische Einheit. 28 Stimmen vereinten sich unter der Dirigentin zu einem gesanglichen Klangkunstwerk. Die Lieder wurden mit sichtlicher Freude gesungen. Das Publikum quittierte die Vorträge mit viel Beifall. Auch die Themen kamen gut an: In der ausgewählten Chorliteratur ging es um schöne Mädele und freche Lausbuben, um Herzele und Schätzele und verschlossene Plätzele. Kurzum: Liebesglück und Liebesleid. Oder um das Glück der Jäger und Wanderer zwischen Wald, Wild und Natur.

Zu diesen Heimat-Bildern passten die Tänze der Volkstanzgruppe Heroldstatt perfekt. Die zwölf Tänzer zeigten mal paarweise, dann wieder in Gruppen oder als Formation verschiedene Variationen von Volkstänzen. Schwungvoll und rhythmisch ließen die Frauen ihre Röcke fliegen. Auch Männer hatten alles im Griff und fanden immer den richtigen Schritt. Heiter und beschwingt, mit einer echten Freude an der Bewegung nahmen die Tänzer ihr Publikum mit. Auch für sie gab es viel Beifall. Die Musik lieferte die Wirtshaus-Musik „Kaz und Co“, die bei weiteren Beiträgen zum Einsatz kam.

Moderatorin landet Treffer

Moderatorin Bianca Röschl hat die einzelnen Beiträge mit Überleitungen zu einem großen Ganzen verbunden, garniert mit treffenden Witzen und humorvollen Einlagen. Eine schöne Verbindung zwischen den Programmpunkten waren auch die Publikumslieder, die gemeinsam gesungen wurden, darunter Klassiker wie „Lustig ist das Zigeunerleben“ und „Muss i denn zum Städtele hinaus.“

Ella Fuchs und Angela Bucher, beide aus den Reihen der Sängerinnen, nahmen mit ihren Texten unter anderem politische Dauerbrenner wie den Stuttgarter Bahnhof und den Berliner Flughafen aufs Korn. Herbert Erz und Berti Röschl sorgten mit lustigen Gedichten und Liedern für Unterhaltung. Kernprogramm des bunten Nachmittags waren die sechs Stammtisch-Brüder mit zwei längeren Auftritten in der „Lichtstube“, die auf der Bühne aufgebaut war samt Stammtisch und einem gemütlichen Sofa mit drei strickenden Damen im Hintergrund. Stilecht auch das alte Buffet und die vielen Details bis hin zu den Bildern an der Wand.

Die sechs Stammtischbrüder aus den Reihen der Chorgemeinschaft agierten an ihrem Tisch auf der Bühne unbefangen wie daheim und sinnierten frei von der Leber weg über die Liebe und das Leben, die Welt im Großen und im Kleinen: Ein unterhaltsamer Rundumschlag von der Schwiegermutter übers Essen und Trinken, die Häuslesbauer und die Milchbauern bis hin zur großen und kleinen Stammtisch-Politik, garniert mit Trinkliedern, Witzen und Wetten, die beim Publikum prima ankamen: Die Gäste unten an den Tischen, darunter viele Senioren, vesperten und feierten mit und freuten sich an Schmalz- und Käsebrot, Saitenwürstle und Schwarzwurschträdla, Kaffee und Kuchen: Ein gelungener Nachmittag!