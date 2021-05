Letzter Test für Mountainbikerinnen

Die Laichinger Mountainbikerinnen testeten am Wochenende ihre Form beim Swiss-Bike-Cup in Leukerbad vor den Weltcups an diesem Wochenende in Albstadt und eine Woche später in NoveMesto (CZE). Diese beiden Weltcups sind für die Elitefahrer die letzte Möglichkeit, sich für Olympia zu empfehlen. Dementsprechend wollten sich viele Elitefahrerinnen in Leukerbad einem letzten Test unter Wettkampfbedingungen unterziehen.

Nina Benz hält mit den Besten mit

Nina Benz (TSV Laichingen - jb BRUNEX Superior Factory Racing) hat in dieser Saison schon gezeigt, dass sie mit den Besten mithalten kann. Aus der ersten Runde kam Nina Benz bereits als Sechste und nach der zweiten Runde war sie am Hinterrad von Pauline Prevot Ferrand (FRA) – der amtierenden Weltmeisterin – auf Platz vier. Vorne hatten sich die erst 19-jährige Mona Mitterwallner (AUT) und die Weltcup-Gesamtsiegerin von 2019, Kate Courtney (USA), bereits leicht abgesetzt.

In den weiteren drei Runden konnte Nina Benz ihren vierten Platz gegen die mehrfache MTB-Weltcup -Siegerin Jolande Neff (SUI) verteidigen. Dieser vierte Platz hat Nina Benz viel Selbstvertrauen für die anstehenden Weltcups gegeben. Die Corona-Verordnungen erlauben keine Zuschauer beim Heim-Weltcup in Albstadt. Das Rennen wird aber live bei Redbull TV im Internet übertragen: Freitag ab 17.30 Uhr Shorttrack und am Sonntag ab 11.20 Uhr Cross Country mit Nina Benz.

Juniorinnen sind ebenso im Wettbewerb

Auch die Juniorinnen Alexa Fuchs (SV Reudern – STEVENS MTB Racing Team), Kaya Pfau (TSV Laichingen – Team Fujibikes Rockets) und Antonia Weeger (TSV Laichingen – LEXWARE Mountainbike Team) nutzten das Rennen in Leukerbad als letzte Standortbestimmung.

Alexa Fuchs, lange an fünfter Position, wurde dann aber durch einen Sturz in der letzten Runde auf Platz sieben zurückgeworfen.

Kaya Pfau zeigte aufsteigende Form. Sie fühlte sich deutlich besser als im letzten Rennen in Nals (Südtirol) und freute sich daher sehr über Platz neun.

Obwohl Antonia Weeger die Strecke in Leukerbad eigentlich liegt, fand sie am Sonntag nicht in ihren Rhythmus und war mit Platz 14 nicht ganz zufrieden. Alle Drei sind über die Junioren-Nationalmannschaft bei den Weltcups in Albstadt und NoveMesto gemeldet.

Sport in der Corona-Pandemie

In der Schweiz habe die Nachhaltigkeit im Sport und damit auch die Förderung der Jugend einen sehr hohen Stellenwert. So wurden in Leukerbad auch Jugendrennen unter hohen Hygieneauflagen angeboten. In Deutschland ist die Jugend aktuell vom gesamten Sportgeschehen ausgeschlossen. So nutzte Charlotte Weeger (U15) vom TSV Laichingen die Gelegenheit, in der Schweiz zu starten. Trotz fehlender Rennen hat sie kontinuierlich weiter trainiert und wurde in Leukerbad mit Platz vier unter 32 Starterinnen belohnt.