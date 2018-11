Lesekiste begeistert mit Theaterspaß in Stadtbücherei

Zwei Schauspieler der Württembergischen Landesbühne Esslingen haben Bücher lebendig werden lassen und förderten so auf spielerische Art die Lust am Lesen. Das ist die Idee der Lesekiste, mit der Paulina Pawlik und Matthias Happach am Montagmorgen in der Laichinger Stadtbücherei zu Gast waren.

Es war kein Bühnenaufbau notwendig und das Theatererlebnis war hautnah zwischen den Bücherregalen zu spüren. „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ heißt das Stück, das die beiden Schauspieler in der Stadtbücherei vor zwei sechsten Klassen der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule präsentierten.

Rico ist anders als die anderen Kinder, Oskar auch. „Ich bin ein tiefbegabtes Kind“, sagt Rico gleich zu Beginn des Spiels. In seinem Kopf gehe es „manchmal durcheinander wie in einer Bingotrommel“. Rico hält sich für weniger klug als die anderen, geht in ein „Förderzentrum“ und lebt mit seiner Mutter gemeinsam in einem Hochhaus in Berlin. Doch schnell wird klar, dass Rico ausgestattet ist mit einer Fülle an Stärken. Er hat beispielsweise eine gute Beobachtungsgabe, einen detektivischen Scharfsinn und sieht vor allem mit dem Herzen gut.

Oskar sammelt dagegen mit Leichtigkeit Wissen. Er ist sehr vorsichtig und sieht überall Gefahren. Deshalb trägt er einen Helm. Rico und Oskar begegnen sich zufällig, erkennen in ihrem Gegenüber, was ihnen selbst fehlt und knüpfen ein freundschaftliches Band.

Diese Verbindung hilft ihnen dann auch als der gefährliche „Mister 2000“ ins Spiel kommt, der verschiedene Kinder entführt und sie gegen Lösegeld wieder frei lässt.

Die Inszenierung ist laut Mitteilung auf das Wesentliche reduziert. Viele witzige Einfälle, so zum Beispiel eine Fundnudel, die sowohl am Anfang als auch am Ende des Spiels steht, lassen die zuweilen traurige Geschichte rund und heiter wirken. Die beiden Schauspieler Paulina Pawlik und Matthias Happach spielten nach Angaben der Stadtbücherei einfach mitreißend und begeisterten die Schüler, die die Geschichte bereits als Klassenlektüre gelesen hatten, voll und ganz. „Das war klasse“, soll ein Junge beim Rausgehen gesagt haben, „besser als der Film“.