Lesebeutel für alle Erstklässler

In Laichingen dürfte es mittlerweile keinen Erstklässler mehr geben, der noch keinen Leseausweis der Stadtbücherei besitzt. Denn bereits zum neunten Mal stattete die Bibliothek vor wenigen Tagen alle Schulanfänger mit einem Lesebeutel aus, mit dem sie die Lust auf Bücher wecken und auf die Angebote der Stadtbücherei aufmerksam machen möchte.

Der Tag der Einschulung ist vorbei. Erstklässler lernen mit Eifer die ersten Buchstaben schreiben und lesen und werden bereits in Kürze die ersten Wörter, Sätze und Geschichten selber lesen können. Als kleinen Appetithappen und als Vorgeschmack auf die Schätze der Stadtbücherei gab es deshalb bei einem Besuch von den Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei in der Schule nicht nur einen Leseausweis, sondern gleich einen ganzen Lesebeutel, gefüllt mit einem Erstlesebuch, das die Volksbank Laichinger Alb gesponsert hatte.

Lesen als Fähigkeit, erst einfache und später komplexe Informationen zu entschlüsseln und zu verarbeiten, liege allem Lernen zugrunde. Außerdem mache Lesen Spaß, ist sich Vorstandsvorsitzender Ralf Schiffbauer sicher. Daher sei es gerade in der Grundschulzeit wichtig, dass Kinder über einen Zugang zu Büchern verfügten. Von Geschichten für das erste Lesealter, Vorlesebüchern bis zu Kinderromanen für Leseprofis biete die Stadtbücherei allen Kindern kostenlos eine große Auswahl an Büchern und Medien, so Marion König. Nicht nur Stifte und Papier, sondern auch ein Bibliotheksausweis gehörten deshalb zur Grundausstattung jedes Kindes.