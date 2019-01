Lernen via Internet genügt nicht — Klage von Privatschule abgewiesen

Ein Rückschlag für den Machtolsheimer Jonathan Erz. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat am Dienstag in zwei Verfahren seine Klage gegen das Land Baden-Württemberg abgewiesen. Es ging um die Genehmigung einer evangelischen Grundschule und einer Haupt- und Werkrealschule (als Ersatzschule) in Machtolsheim.

Unter großem Interesse der Öffentlichkeit – auch ein Kamerateam war anwesend, aber auch gut 20 Prozessbeobachter – wurde die Verhandlung geführt. Verwaltungsrichter Stefan Röck ermöglichte der „Landesvereinigung dezentrales Lernen Baden-Württemberg“ mit ihrem Vorsitzenden Jonathan Erz, Landwirt in Machtolsheim, und Rechtsanwalt Traugott Hahn die Positionen ausführlich darzustellen. Für den Beklagten, das Land, waren zwei Vertreter vom Regierungspräsidium Tübingen gekommen.

Der unterlegen Kläger Jonathan Erz im Interview im Verwaltungsgericht Sigmaringen. (Foto: Gabriele Loges)

Die Beteiligten wurden vom Ergebnis am Nachmittag informiert. Die vollständigen, schriftlich begründeten Urteile werden später nachgereicht. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Er kann gegen das Urteil Berufung einlegen. Röck nannte den Weg zu höheren Instanzen sogar „sinnvoll“, weil bei diesem Thema verfassungsrechtliche Fragen berührt seien.

Mit der Klage wollte Jonathan Erz vom Land die offizielle Genehmigung für seine Schule(n) – die „Dietrich Bonhoeffer Internationale Schule“ – erstreiten.

Problem sind die Präsenzzeiten

Knackpunkt für das Gericht: Gemeinsamen Unterricht gibt es nur an einem Tag pro Woche, an den anderen Tagen lernen die Kinder zu Hause. Stefan Röck hatte bei der mündlichen Verhandlung am Vormittag Zweifel geäußert, dass ein gemeinsamer Schultag pro Woche genüge, um die staatlichen Erziehungsziele zu erreichen. Er räumte aber ein, dass Schule weder in Verfassungstexten noch im Schulgesetz definiert sei. Klar sei jedoch, dass der demokratische Rechtsstaat mit der gesetzlichen Schulpflicht gerade keinen Hausunterricht haben wolle.

Grundlage der Laichinger Einrichtung, die „Dietrich-Bonhoeffer-Schule“ heißen soll, ist der sogenannte Uracher Plan für dezentrales Lernen.

Vertreter der Landesvereinigung wiesen darauf hin, dass sich Schule in den vergangenen Jahren durch moderne Medien stark verändert habe und individuelles Lernen auch von staatlichen Bildungsforschern empfohlen werde. Entsprechende Modelle liefen bereits für Schaustellerkinder, Schüler mit langwierigen Krankheiten oder bei Fächern, für die es zu wenige Schüler gebe.

Vertreter des Regierungspräsidiums sagten vor Gericht, Demokratieerziehung gelinge vor allem durch gemeinsames Erleben. An der Schule begegne man auch schwierigen Menschen und lerne, Konflikte auszutragen. Eine Ersatzschule, bei denen Kinder die meiste Zeit zu Hause lernen, sei deshalb nicht als gleichwertig zu öffentlichen Schulen zu betrachten.

Bei dem Verfahren ging es um eine Untätigkeitsklage des Schulvereins gegen das Land Baden-Württemberg. Das Regierungspräsidium in Tübingen hatte den Genehmigungsantrag mehr als drei Jahre nicht bearbeitet. Der Vereinsvorsitzende Jonathan Erz sagte, er werde gegen das Sigmaringer Urteil in Berufung gehen.

