Lektüretipps von Buchliebhabern

Unter dem Motto „LesBar“ stellen Buchliebhaber Karin Bauer, Gisela Steinestel, Elke Mermi, Matthias Schneider und Ernst-Joachim Bauer am Donnerstag, 24. November, um 19 Uhr, in der Stadtbücherei ihre persönlichen Lieblingsbücher vor. So unterschiedlich wie die Personen selbst, sind auch ihre sorgsam ausgewählten Leseempfehlungen. Nach Angaben des Stadtbücherei-Teams dürfen sich Zuhörer auf unbekannte „Leseschätze“, interessante Neuerscheinungen und lesenswerte Romane freuen, die im Trubel der Neuerscheinungen untergegangen sind.

Die Buchauswahl eignet sich bestens dafür, lesend durch den Herbst und Winter zu kommen oder als Inspirationsquelle für Weihnachtsgeschenke. Jutta Bausch wird den Abend kulinarisch mit feinen Kleinigkeiten umrahmen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung beträgt acht Euro. Bitte bis Dienstag, 22. November, in der Stadtbücherei unter Telefon 07333 / 4253 anmelden.