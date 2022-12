Leistungskurs Religion startet Spendenaktion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Leider ist es auch in Laichingen und Umgebung inzwischen für sehr viele Menschen schwierig, sich die Dinge für den täglichen Bedarf zu finanzieren. Eigentlich bietet der vom DRK in der Stadtmitte betriebene Tafelladen eine sehr unkomplizierte Möglichkeit an, Hilfe zu leisten, die direkt bei den Menschen ankommt. Jeden Dienstag und Donnerstag können ohne Voranmeldung Spenden abgegeben werden, die im Tafelladen mit viel ehrenamtlicher Unterstützung einsortiert und anschließend angeboten werden. Doch im Alltag übersieht man diese Gelegenheit oft einfach. Deshalb hat der Leistungskurs Religion des ASG unter Federführung von Lehrerin Eva Staiger kurzerhand beschlossen, ein noch einfacheres Angebot zu schaffen. Alle Klassen waren aufgerufen, Spenden zu sammeln und abzugeben. Das Ergebnis ist überwältigend: Die Schulgemeinschaft hat weit über 1000 Lebensmittelspenden zusammengetragen. Eingebracht haben sich in sehr engagierter Weise auch der H-Markt in Laichingen und der Hofladen Rehm in Westerheim. Herzlichen Dank für alle Spenden und die vielfältige Unterstützung.