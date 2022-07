Leichtathletik-Kids bei Ulmer Turnfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 10. Juli konnte erfreulicherweise nach zweijähriger Pause wieder ein Bezirkskinderturnfest stattfinden. Die Mädchen und Jungs der Leichtathletik-Abteilung haben sich am frühen Sonntagmorgen zum Gelände des VfB Ulm aufgemacht, um sich dort dem Wettkampf mit anderen Kindern aus dem Bezirk Ulm/Alb zu stellen. In den Disziplinen 50 m-Lauf, Weitsprung und Schlagball 80 g wurden achtbare Erfolge erzielt und so manche persönliche Bestleistung aufgestellt.

Beim Wettkampf der E-Jugend / Mädchen konnte der TSV Laichingen gleich dreimal jubeln: Finja Sonntag gewann den Leichtathletik-Dreikampf vor Marlen Pöhler und Sayah Pore.

Auch bei der D-Jugend / Mädchen gab es einen Podestplatz. Luisa Schmidt belegte einen hervorragenden 2. Platz.

Die Kids danken ihrer Trainerin Birgit Rübsteck für die sehr gute Vorbereitung und freuen sich aufs nächste Turnfest.

Die Ergebnisse: Luisa Schmidt 2. Platz, Hanna Babka 5. Platz, Marlen Pöhler 2. Platz, Jonas Schwenk 4. Platz, Finja Sonntag 1. Platz, Sophie Waidmann 8. Platz, Anna Iwanow 6. Platz, Nea Berweck 4. Platz, Sayah Pore 3. Platz.