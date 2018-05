Leichtathletik-Gruppe für Kinder bleibt ein Problem

Im Waldstadion in Laichingen hat vor Kurzem die Hauptversammlung der Turn- und Leichtathletikabteilung stattgefunden. Die Resonanz der rund 900 Mitglieder der Abteilung „war nicht zu groß“, es fanden sich nur wenige Mitglieder der Abteilung ein.

Außer dem Bericht der Abteilungsleitung, den Joachim Hahnelt stellvertretend für alle Vorstandsmitglieder vorlas, lagen die Berichte der einzelnen Gruppen in Schriftform zum Nachlesen und zum mit nach Hause nehmen aus. Hahnelt zeigte in seinem Bericht wieder einige Erfolge des vergangenen Jahres auf, und gab positive Ausblicke auf das Jahr 2018. Außerdem würdigte er die Arbeit der zirka 40 ehrenamtlichen Übungsleitern und Übungsleiterinnen der Abteilung. Weiterhin gab er als Denkanstoß mit, dass er ab der nächsten Wahlperiode für seine Arbeit in der Abteilungsleitung einen Nachfolger sucht.

Im Anschluss legte Nadine Krisch den Kassenbericht für das vergangene Jahr vor. In diesem verzeichnete die Abteilung einen Verlust, jedoch sei die finanzielle Lage der Abteilung „auch weiterhin solide“.

Als nächster Punkt stand die Suche nach einem oder mehreren Übungsleitern für die Leichtathletikgruppe der Kinder ab der fünften Klasse auf dem Programm. Leider konnte auch an diesem Abend keine Lösung für dieses Problem gefunden werden. Die Abteilungsleitung hofft aber immer noch darauf, „ein paar Personen zu finden, die diese Gruppe am Dienstagabend übernehmen könnten“. Leider müssten die Kinder im Moment auf das Training verzichten.

Die Entlastung der Vorstandschaft, wurde in diesem Jahr von Rolf Graser, der dem Vorstandteam des TSV Laichingen angehört, durchgeführt. Die Vorstandsmitglieder Joachim Hahnelt, Nadine Krisch, Sandra Manz und Jörg Manz wurden einstimmig entlastet.