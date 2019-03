Leiche in Wohnung entdeckt

In einer Wohnung in Laichingen ist am Dienstag eine Leiche entdeckt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, handelt es sich bei dem Toten um einen 64 Jahre alten Mann. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen demnach nicht vor.

Ein Zeuge habe mehrmals in den vergangenen Tagen versucht, mit dem Mann in Kontakt zu treten und an der Haustür in der Straße „Bei den Linden“ geklingelt. Jedoch habe niemand aufgemacht, berichtet eine Polizeisprecherin. Der Zeuge rief daraufhin die Polizei. Die Laichinger Feuerwehr rückte zusammen mit einem Rettungswagen und einem Notarzt gegen kurz vor 18 Uhr an, um die Tür zu öffnen. In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte dann den Mann, der – so die Polizei – schon seit mehreren Tagen tot war.

Ob der Mann allein lebte, ist unklar – genauso wie die genaue Todesursache. Es liegen laut Polizei aber keine Hinweise auf ein Fremdschulden vor, so eine Polizeisprecherin.

