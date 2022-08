Lego-Tage waren der Hit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Sommerferienprogramm in der Friedenskirche bauten über 30 glückliche Kinder Anfang August eineinhalb Tage lang voller Begeisterung an einer gemeinsamen Legostadt. Nach einer ausführlichen Einweisung in die Bauregeln entstanden viele Reihenhäuser in bunten Farben und Traumhäuser mit Balkon oder Dachgarten, Rutsche oder Schwimmbad. Besonders viel Zeit, Kreativität und Phantasie steckten die 7-12jährigen Kids (und so mancher große Bauleiter) in die Bauprojekte. Stein um Stein bauten sie unter anderem Hausboote und Hafen, Fußballstadion mit Fanshop, Schloss, Wasserturm, Bauernhöfe, verschiedenste Läden und Hochhäuser, Kirche, Krankenhaus, Zoo..., eben alles was „Lego-City“ so braucht. Auch ein Flughafen samt Jumbojet und ein Bahnhof mit ICE durften nicht fehlen. Neben unzähligen Autos wurden auch Traktoren und ein Mähdrescher gebaut. Viele fleißige Kinderhände verschönerten die Stadt und Gärten mit Blumen, Bäumen und Zäunen, Menschen, Fahrrädern und Tieren. Zwischendurch gab es leckeren Imbiss und natürlich Bewegung, Singen und coole biblische Geschichten. Natürlich kam auch das Spielen in der Stadt nicht zu kurz, denn das war zu jeder Zeit möglich.

Die Familien der Kinder konnten zum Abschluss am Samstag die große entstandene Lego-Stadt auf über 12qm bestaunen und beim Bespielen zusehen.

Vielen Dank allen (Bau-)Helfern, Küchenfeen, dem Bauleiter und besonders Gott, dass dies alles so stattfinden konnte.