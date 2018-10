Lanschaftspflege: Mit Astschere und Säge ran an unerwünschte Gehölze

Das Laichinger Naturschutzgebiet Eichberg beim Schützenhaus ist am Samstag ungewöhnlich bevölkert gewesen. An die 30 Erwachsenen und Kinder machten sich mit Ast- und Heckenscheren sowie der Säge über die unerwünschten Gehölze her, die sich auf der Wacholderheide ausbreiten wollen. Erstmals hat der Landschaftserhaltungsverband Alb-Donau-Kreis (LEV), bei dem die Stadt Laichingen Mitglied ist, eine solche Pflegeaktion mit Freiwilligen in Laichingen veranstaltet. Den Pflegeeinsatz geleitet haben die Geschäftsführerin des LEV Romy Werner und ihre beiden Stellvertreterinnen Lydia Steffan und Melanie Schober-Mühlberger. Sie teilen sich die Gebietsbetreuung im Alb-Donau-Kreis auf und stehen für Anfragen zur Verfügung.

„Gesetzlich ist die Stadt Laichingen dazu verpflichtet, Naturschutzgebiete wie den Eichberg in einen guten Zustand zu erhalten“, führt Alfred Daiber, Revierförster und Mitinitiator der Aktion, aus. Wichtigster Akteur für den Erhalt einer artenreichen Wacholderheide ist der Schäfer. Im Sommer hütet der Calwer Schäfer Jens Bihler die Flächen rund um Laichingen ab, im Herbst und Winter hat Schäfer Gerhard Stotz aus Münsingen die Flächen gepachtet.

Beitrag der Schäfer

Hier sieht Daiber bereits einen Beitrag, den die Stadt Laichingen zum Erhalt der Heideflächen machen könnte: „Es gibt Gemeinden, die verlangen vom Schäfer keine Pacht und sind froh, dass er die Flächen abhütet,“ so der Förster. Da Schafe die stacheligen Silberdisteln oder die bitteren Enziane stehen lassen, tragen sie durch diese selektive Beweidung zum Erhalt der bunten Magerrasenblumen bei.

Jens Bihler berichtete von den Problemen, die sich ihm als Schäfer stellen. Während er im Sommer wenig Probleme sieht, werden diese im Herbst umso größer. „Die Wiesen werden so oft wie es nur geht abgemäht, da in den Ställen viele Tiere versorgt werden müssen. Da bleibt für den Schäfer immer weniger übrig.“ Auch die Biogasanlagen tragen zur Flächenverknappung bei, wenn sie beispielsweise – wie auch die Landwirte, im Herbst ihre Gülle ausbringen.

„Um frisch gedüngte Wiesen machen die Schafe einen großen Bogen,“ erläutert Bihler. Das sieht Bihler jedoch nicht als von Landwirten verursachtes Problem, sondern als systembedingt. Seine aktuelle Hauptsorge gilt jedoch dem Wolf. „Wenn der Wolf kommt, räumen wir die Platte“ legt der Schäfer knapp dar. Er kennt die Problematik von seiner Heimat im Schwarzwald und sieht die Schäfer alleingelassen.

Mit Astscheren und Sägen ans Werk

Um also den Schafen soviel wie möglich Weidefläche auf dem Ödland Eichberg zu bieten, haben sich die Landschaftspfleger mit Astscheren und Sägen ausgerüstet, um die immer weiter vordrängenden Hecken in Schach zu halten. Auch Christel Erz war mit ihrem Schwarzwälder Zuchthengst Finn vor Ort. Die Fuhrfrau und ihr kräftiger Gehilfe demonstrierten, wie man bodenschonend und umweltfreundlich die Stämme der größeren Bäume, die gefällt worden waren, abtransportiert. Nicht nur die Kinder waren schwer beeindruckt von der guten Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier, die eine regelrecht Einheit bildeten.

Erlebnistag für Familien

Viele Familien haben an diesem Erlebnispflegetag teilgenommen, ebenso Vertreter der örtlichen Naturschutzorganisationen und des Hegerings Laichingen-Römerstein. Herbert Hofmann, der Jagdpächter des Reviers, in dem auch der Eichberg liegt, ist es wichtig, die Arbeit des Landschaftserhaltungsverbandes zu unterstützen. Steffi Buzadzic-Schneider ist mit Ehemann und vier Kindern zur Aktion gekommen.

„Ich finde es super, dass die Kinder auch wirklich selber Hand anlegen dürfen. Mir ist es wichtig zu sehen, was wir für eine tolle Kulturlandschaft vor der Haustüre haben“, sagt sie. Ähnliche Gründe hab auch die Familie Kmoch angeführt, die mit ihren zwei Söhnen extra aus Gerhausen auf die Alb gekommen ist. Sie sind quasi schon Stammgast beim Programm „Wald erleben“ des Alb-Donau-Kreises. „Wir wollen raus in die Natur und den Jungs zeigen, was man alles machen kann.“ Und dabei allerhand Informationen erhalten.