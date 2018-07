Langjähriger Stadtrat offiziell aus dem Laichinger Rat verabschiedet

Es war ein letztes „Glück auf“, das er dem Rat als Mitglied entgegenbrachte. CDU-Mann Kurt Wörner ist in der Sitzung des Gremiums am Montagabend ganz offiziell verabschiedet und auch ausgezeichnet worden. Neben den Worten des Lobes durch den Laichinger Bürgermeister Klaus Kaufmann (parteilos) erhielt der ehemalige Ratsherr ein Präsent der Stadt sowie eine Ehrennadel und Stele des Gemeindetags.

„Kurt Wörner hat das Mitwirken im Gemeinderat aufgegeben“, so Kaufmann und fügte an: „Wir bedauern Ihre Entscheidung sehr, haben aber für die Gründe Verständnis. Ihnen ist die Entscheidung sicherlich auch sehr schwer gefallen.“ 1994 wurde Wörner erstmals in den Rat der Stadt Laichingen gewählt. Der damalige Schulleiter, erst in Blaubeuren und dann in Laichingen, habe sich besonders für soziale Themen und jugendliche Belange eingesetzt.

Der Stimmenkönig geht

Im politischen Gremium war er bis auf eine Unterbrechung in der Zeit von 2001 bis 2004 vertreten. „2014 waren Sie bei der Wahl sogar Stimmenkönig, was zeigt, wie sehr Ihre Arbeit geschätzt wird“, sagte der Laichinger Bürgermeister, der die Arbeit des Christdemokraten hoch lobte. Er selbst habe sich stets auf Wörner als Vertreter im Amt verlassen können. „Für mehr als 20 Jahre Engagement wollen wir den Dank aussprechen“, so das Stadtoberhaupt. Kurt Wörner habe selbst viel Zeit aufgebracht, Achtung und Vertrauen erworben. Ein Dankeschön in Form eines Blumenstraußes gab es auch für Kurt Wörners Frau Doris, die ihren Mann in seinem Ehrenamt unterstützt.

Lesen, wandern, Gitarre spielen oder reisen: Für Kurt Wörner stünden nun neue Herausforderungen an. „Ich habe die Entscheidung getroffen, weil man einfach noch ein bisschen leben möchte“, so der 71-Jährige und gab einen Dank zurück: „Wir haben immer gut zusammengearbeitet. Es war eine schöne Zeit.“