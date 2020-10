Landtagsabgeordneter besucht die Laichinger Realschule

Der CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hagel hat die Laichinger Anne-Frank-Realschule (AFR) besucht und mit Schülern und Lehrkräften gesprochen.

Hagel, der Landtagsabgeordnete des Alb-Donau-Kreises, sagte am Dienstag beim Besuch der AFR: „Ich finde es klasse, mit wie viel Elan und Ehrgeiz Schüler und Schulleitung hier in Laichingen die Digitalisierung umsetzten und das digitale Lehren und Lernen ganz praktisch anwenden.“ Natürlich war auch „Corona“ ein großes Thema bei den Gesprächen, doch auch abseits der Pandemie gab es viele Themen, die den Beteiligten am Herzen liegen.

Digitalisierung hat Priorität für den Direktor

Für Johannes Tress, den Rektor der Realschule, hat das Thema Digitalisierung an seiner Schule bereits vor der Corona-Pandemie höchste Priorität genossen. So dankte er Hagel ausdrücklich für seinen Einsatz bezüglich der finanziellen Förderung im Rahmen des Digitalpaktes und des Sonderausstattungsprogramms des Landes. Für die Zukunft wünschte sich Tress, dass die Schulträger und Schulen auch weiterhin selbst darüber entscheiden können, welche konkreten Produkte und Gerätschaften von dem Fördergeld angeschafft werden.

„Dies macht auch absolut Sinn denn die jeweiligen Träger und die Schulen wissen selbst am allerbesten was die Schülerschaft benötigt. Wir wollen, dass diese Praxis so erhalten bleibt“, stimmte Hagel zu. „Flexible und passgenaue Lösungen vor Ort sind die Basis der gelingenden Digitalisierung an Schulen“, sagte Tress.

Austausch mit Schülerinnen und Schülern

Hagel nahm bei seinem Schulbesuch auch die Gelegenheit wahr, sich mit den Schülerinnen und Schülern der 10. Klasse auszutauschen. Bei den jungen Frauen und Männern, die bald ihrem Schulabschluss machen werden, drehen sich viele Gedanken um ihre berufliche Zukunft. In den Optimismus und die Neugierde auf das Neue mischt sich bei einigen der Schülerinnen und Schüler auch die Sorge, ob es trotz Corona möglich sein wird, beruflich durchzustarten.

Der Landtagsabgeordnete gab sich optimistisch: „Unsere heimische Industrie ist sehr stark und unsere vielen mittelständischen Unternehmen, werden auch nach Corona weiterhin zu den besten der Welt zählen. Dabei stützen und fördern wir sie nach Kräften in dieser für einige Branchen herausfordernden Zeit.“

Hagel ist für „Deutschlandjahr“ anstatt Wehrpflicht

Eine weitere wichtige Angelegenheit, die den Schülerinnen und Schülern unter den Nägeln brannte, war die Diskussion um die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Hier positionierte Hagel so: „Ich denke, eine Art ‚Deutschlandjahr‘ wäre eine gute Sache. Ein zwölfmonatiger Freiwilligendienst in dem man der Gesellschaft etwas zurück gibt, wäre sicher sehr lehrreich.“

Zum Abschluss dankte Manuel Hagel der Schulleitung für ihr Engagement. „Klar ist, die Realschule bleibt für uns als Union ein zentraler Bestandteil unseres Bildungssystems, den wir nicht nur erhalten, sondern aktiv fördern müssen. Den Schülerinnen und Schülern der 10. Klasse wünsche ich viel Erfolg bei der in diesem Schuljahr anstehenden Mittleren Reife. Bei allem, was ich heute gehört und mitgenommen habe, bin ich da aber bester Dinge“, sagte Hagel zu Abschluss.