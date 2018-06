Innerhalb weniger Wochen haben sich jüngst an derselben Stelle zwischen Laichingen und Machtolsheim zwei schwere Unfälle ereignet. Die Bilanz: Drei Schwerverletzte und eine verletzte Person. Schon seit Jahren bemüht sich die Laichinger Stadtverwaltung, den Kreuzungsbereich der L 230 und L 1230 zwischen Laichingen und Machtolsheim zu entschärfen. Jetzt könnte dies klappen.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte am Mittwoch vergangener Woche zu der Kreuzung aus, die nach Machtolsheim, Merklingen und Berghülen führt. Wie berichtet, hatte eine 41 Jahre alte Autofahrerin laut Polizeibericht ein anderes Auto beim Abbiegen übersehen. Beim Zusammenprall verletzte sich die Frau schwer, der 56 Jahre alte Fahrer des anderen Autos leicht. Ähnlich verlief ein Unfall am 7. September: Damals kam ein 61 Jahre alter Autofahrer aus Richtung Berghülen und wollte nach Laichingen abbiegen. Dabei übersah er ein von links kommendes Auto, das ein 52-Jähriger fuhr. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer.

Bevor sich diese beiden Unfälle ereignet hatten, galt die Kreuzung längere Zeit nicht als Unfallschwerpunkt beim Landratsamt. Ob ein Straßenabschnitt so bezeichnet wird, hängt von der Anzahl der Unfälle ab, die sich dort ereignen. Das regelt ein Punktesystem. Werden 15Punkte erreicht, wird der Straßenabschnitt als offizieller Unfallschwerpunkt eingestuft; dann nimmt sich eine Unfallkommission der Sache an. Das war 2014 der Fall, als sich auf dieser Kreuzung sechs Unfälle ereigneten, wobei ein Mensch leicht verletzt wurde. Es folgte eine Verkehrsschau durch das Landratsamt, die Polizei und den Baulastträger der Straße – in diesem Fall das Regierungspräsidium Tübingen, weil es sich bei den beiden sich kreuzenden Straßen um Landesstraßen handelt. Die Folge dieser Verkehrsschau war, dass die Straßenmarkierungen erneuert wurden, erklärt Bernd Weltin, Sprecher des Landratsamts. 2015 registrierte die Polizei dann keine Unfälle mehr.

Viele Unfälle ohne Wissen der Polizei

„Aus Sicht der Stadtverwaltung Laichingen stellt die Einmündung sehr wohl einen Unfallschwerpunkt dar“, sagt Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann. Er bezieht sich dabei nicht nur auf die beiden aktuellen Unfälle. Es gebe auch viele leichtere Unfälle, bei denen sich die Beteiligten einigen, ohne die Polizei zu verständigen. Diese gehen nicht in die Statistik ein, ergänzt der Bürgermeister und betont, dass es an dieser Stelle auch viele Situationen gebe, „bei denen ein Unfall gerade noch so vermieden werden kann“.

Jetzt aber gibt es Hoffnung, dass das Gefahrenpotenzial der Kreuzung entschärft wird. Berücksichtigt die Verkehrsbehörde des Ulmer Landratsamts die aktuellen und die Unfälle der vergangenen Jahre, wird die Kreuzung als Unfallschwerpunkt deklariert. Die Folge: In den nächsten Wochen soll es eine Verkehrsschau geben. Offen ist, zu welchem Ergebnis die Kommission dieses Mal kommen wird, betont Bernd Weltin.

Ampel birgt auch Gefahren

Als Ideallösung, um weitere Unfälle mit Verletzten zu vermeiden, sieht Klaus Kaufmann einen Kreisverkehr: „Wenn es in einem Kreisverkehr zu Unfällen kommt, dann sind diese meist sehr harmlos, weil die Geschwindigkeit der Fahrzeuge im Kreisverkehr sehr niedrig ist.“ Allerdings räumt er ein, dass ein Kreisverkehr die teuerste Lösung sei. Doch auch an einer Ampel könne es zu schweren Unfällen kommen, „weil so mancher noch über die Ampel fahren möchte, obwohl diese bereits auf ,Rot’ steht“.

Der Wunsch nach einem Kreisverkehr ist nicht neu; schon vor Kaufmanns' Amtsantritt im Jahr 2012 bemühte sich die Stadtverwaltung um diese Lösung. „Leider sind wir als Stadt Laichingen hier nicht zuständig“, bedauert der Bürgermeister und betont: „Das Leben und die Gesundheit der Menschen wäre uns auf jeden Fall einen Kreisverkehr wert.“