In schwierigen Zeiten an der Seite der Bedürftigen zu sein, das ist den Kreislandfrauen Blaubeuren ein großes Anliegen. Die 22 Ortsvereine mit insgesamt 1600 Mitgliedern unter anderem in Arnegg, Blaubeuren und Blautal, aber auch in Merklingen, Tomerdingen und Scharenstetten haben 4100 Euro sowie Kartoffeln und haltbare Lebensmittel für die DRK-Tafelläden gespendet.

„Denn die Bedürftigen sind besonders hart betroffen von der Pandemie“, sagte Kreisvorsitzende Brigitte Huober beim Besuch des Laichinger Tafelladens. Um Spenden zu sammeln, hatten die Mitglieder des Ortsvereins Ersingen beispielsweise mehrere Hundert Mund-Nasen-Schutzmasken genäht und zugunsten des Tafelladens Erbach verkauft.

Mut machen, aktiv bleiben und Solidarität zeigen. Brigitte Huober

„Mut machen, aktiv bleiben und Solidarität zeigen“, nannte Huober das Motto der Aktionen der Landfrauen-Ortsvereine, zu denen auch eine Bücher-Tauschbörse, Einkaufshilfen und ein „Sorgentelefon“ gehören. „Damit wollen wir das Leben auf dem Land und in der Stadt während der Corona-Pandemie unterstützen“, sagte Brigitte Huober. Das sei das große gemeinsame Ziel.

Claudia Steinhauer, die Leiterin der Abteilung „Soziale Dienste“ beim DRK-Kreisverband Ulm, dankte laut Mitteilung des Kreisverbandes für die Unterstützung durch die Spenden.