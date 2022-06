Landfrauen reisen nach Griechenland

Der Ĺandfrauenverband bietet für Mitglieder und Nichtmitglieder vom 20. bis 24. Oktober eine Reise nach Griechenland an. Es geht nach Chalkidiki. Diese Region ist für Griechenland außergewöhnlich grün und von langen Sandstränden, kleinen versteckten Buchten sowie idyllischen Dörfern geprägt. Zu Beginn der Reise wartet Thessaloniki, die zweitgrößte Stadt des Landes, darauf bei einer Stadtführung entdeckt zu werden. Die Besichtigung eines Pistazienanbaubetriebes sowie eines Betriebs für die Verarbeitung der Essolive stehen ebenfalls auf dem Programm. Ein Kochkurs in einer Taverne, ein Ausflug in die Mönchsrepublik Athos so wie ein Fischessen sind weitere Programmpunkte. Auch besuchen die Landfrauen einen Familienbetrieb, der Weinblätter verarbeitet und daraus kleine Delikatessen fertigt. Weitere Infos sowie das ausführliche Reiseprogramm beim Landfrauenverband Reutlingen, Telefon 07381/9389 10, E-Mail: Kornelia.Rehm@lbv-bw.de.