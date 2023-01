Die Landfrauen Laichingen starten mit Gymnastikkursen in das neue Jahr: Los geht’s am Montag, ). Januar, um 13.45 Uhr in der Goethestraße 17 und am Donnerstag, 12. Januar, um 19 Uhr in der Daniel-Schwenkmezger-Halle. Interessierte Frauen sind willkommen. Gleichzeitig starten die Landfrauen mit ihrem Jahresprogramm am Montag, 9. Januar, um 14.30 Uhr in der Goethestraße 17 mit einen gemütlichen Beisammensein.