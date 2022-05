Kurioser Fund: Junge Höhlenforscher graben Auto aus

Die Jugendgruppe des HHVL trifft sich rund 20 mal im Jahr, immer freitagabends ab 18 Uhr. Man fährt dann meist in unausgebaute Höhlen der Umgebung. Ganz nebenbei bekommen die Jugendlichen dabei eine umfassende höhlenkundliche Ausbildung in Theorie und Praxis. Der Treffpunkt ist die Rückseite des hinteren Höhlenhauses. Nach all den Kontaktbeschränkungen der Vergangenheit bietet der Verein jetzt wieder den Laichinger Schülern ab der fünften Klasse die Möglichkeit sich anzuschließen. Kontakt: Harald Scherzer, 0157/74050985

Angefangen hat die sehenswerte Müllbeseitigungsaktion mit dem Wettbewerb „Höhle-Hüle-Doline“ der Jugendgruppe des Höhlen- und Heimatvereins (HHVL). Aufgabe während des Lockdowns war es, dass sich jeder Teilnehmer vor einem vorgegebenen Objekt fotografieren musste und somit Punkte sammelte. Am Wochenende war es dann so weit, die ungewöhnliche Aktion nahm ihren Lauf.

Wettbewerb für junge Höhlenforscher

Denn bei dem Wettbewerb waren auch sogenannte Dolinen, also schlot-, trichter- oder schüsselförmige Senken, das Ziel. Vergangenen Herbst sind die jungen Höhlenforscher mit dem Fahrrad die Dolinen der Gemarkung Laichingen abgefahren und haben sie näher untersucht. Der Blick in den Erdfall in den Meierwiesen ergab dann eine Überraschung: Am Grund ragten Teile eines Autos heraus. Schnell haben sie den Vorsatz gefasst, das Auto zu bergen und der Jugendgruppenleiter Harry Scherzer übernahm die Initiative.

Die Doline ist als Naturdenkmal und Biotop streng geschützt. Bei einem Ortstermin des HHVL mit dem Naturschutzbeauftragten Bernhard Stich und Vertretern des Landratsamts und der Stadt waren sich alle einig: Das Auto muss raus. Folgendes Vorgehen wurde vereinbart: Die Jugendgruppe des HHVL sammelt den Müll in der Doline auf und befreit das Auto so weit, dass es geborgen werden kann, die Stadt stellt die Container zur Verfügung und das Landratsamt kümmert sich um eine Spezialfirma zur Bergung und Entsorgung des Autos.

Jugendgruppe des HHVL birgt mit Unterstützung Auto aus Doline

Am Freitagabend und Samstag war es dann so weit. Die Jugendgruppe, verstärkt durch Erwachsene des Vereins, machten sich ans Werk. Es befanden sich unter anderem Dünger- und Müllsäcke, massenweise Bauschutt, Schlepperreifen, Glasflaschen, Dachrinnen, Tierknochen, viel Eisen und Blech und sogar ein Ofen und Teile eines Grabsteins darin. Allerdings konnte der Bauschutt und Müll nicht komplett entfernt werden, weil er sich bereits dezimeter-, vielleicht meterhoch aufgetürmt hat. So wurde nur die oberste Schicht aufgeräumt, damit Doline nicht mehr zur Müllentsorgung einlädt und Tiere nicht mehr durch Bleche, Glas und Plastik gefährdet werden.

Kaum zu sehen ist das Auto bei dieser Aufnahme, die die Ausgangssituation abbildet.

Am Auto war sogar noch die Fahrgestellnummer eines NSU-Fiat Jagst 600, Baujahr 1956 befestigt. Das Auto wurde wahrscheinlich vorher ausgeschlachtet, da weder Motor, Räder noch ein Auspuff vorhanden waren. Letztendlich war nur das Blechkleid in die Doline gekippt worden. Die beiden Teile konnten per Flaschenzug aus der Doline und in den Container gezogen werden.

Richard Frank vom HHVL lobte die Aktion und das Engagement der Mitwirkenden sowie die hervorragende Zusammenarbeit der Stadt und den Behörden mit dem Verein. Die Beteiligten werden auch in Zukunft den Zustand der Dolinen in der Gemarkung aufmerksam beobachten.

Schutz der Erdlöcher wichtig für Pflanzen, Tiere und Grundwasser

In der Vergangenheit wurden Dolinen vielfach als Hindernisse bei der intensiven Landnutzung und willkommene Müllplätze betrachtet und verfüllt. Seit 1992 gelten sie jedoch als geschützte Biotope, der Erdfall in den Meierwiesen ist zusätzlich als Naturdenkmal ausgewiesen.

Bei den Dolinen auf der Laichinger Alb handelt sich es meistens um Einbruchsdolinen, auch Erdfälle (in Laichingen „Aidfäll“) genannt. Sie entstehen durch den Einsturz eines unterirdischen Hohlraums, der sich im Lauf der Zeit zur Oberfläche durchpaust. Der Einsturz kann auch in großer Tiefe erfolgt sein, in der Hessenhaudoline mussten die Höhlenforscher über 50 Meter durch Verbruch nach unten graben, bis sie eine feste Wand erreichten. Während Wasser andernorts von einer Bodenschicht aufgenommen und gespeichert wird, gelangen Schadstoffe in Dolinen schnell in den Untergrund.

Der Schutz von Dolinen ist also direkter Grundwasserschutz. Für die Natur sind Dolinen wertvoll, weil sie Tieren einen Schutzraum inmitten intensiv landwirtschaftlich genutzter Flächen bieten. Am Grund bildet sich ein Kältesee, der Tieren Abkühlung bietet. Am nach Süden ausgerichteten Hang der Doline herrschen dagegen warme und trockene Verhältnisse, sodass sich verschiedene Pflanzenarten entwickeln können, oft haben sich am Rand der Dolinen auch Feldgehölze entwickelt.

Ein weiterer Aspekt zum Schutz von Dolinen ist ihre Bedeutung als Geotop, das sind erdgeschichtliche Bildungen der unbelebten Natur, die Erkenntnisse über die Entwicklung der Erde und des Lebens vermitteln. Ohne diese Wahrzeichen wäre die Laichinger Karstlandschaft um einiges ärmer.