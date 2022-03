Landesligaturnerinnen und Turner turnten am Wochenende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für einige Turner aus Laichingen, die unter dem Namen WKG Donau Alb mit Munderkingen zusammen eine Landesligamannschaft im Gerätturnen stellen, stand am Samstagnachmittag, den 26. März der dritte Wettkampf auf dem Programm. Dieses Mal war die Mannschaft in Süßen zu Gast beim TurnTeam Staufen. Am Boden konnte sich keine der beiden Mannschaften einen deutlichen Vorsprung erturnen. Nach dem Pauschenpferd, welches die WKG Donau-Alb I deutlich gewann, konnten man mit einem satten Punktevorsprung von über fünf Punkten an die Ringe wechseln. Hier zeigte sich aber deutlich die Überlegenheit des Gastgebers, der in seinen Reihen mit einem ehemaligen Bundesligaturner aus Ulm an den Start ging und der Punktevorsprung ging Richtung null. Der Sprung endete mit einem Unentschieden, jedoch an den beiden letzten Geräten hatte das Turn-Team Staufen ebenfalls etwas die Nase vorne und so musste die WKG Donau-Alb nach einem sehr spannenden Wettkampf sich nur knapp mit 279,55 zu 284,55 Punkten geschlagen geben. Der nächste Wettkampf findet am 23. April in Bohlheim, bei Heidenheim statt.

Am Sonntag stand für die erste Turnmannschaft weiblich der erste Landesliga Wettkampf nach einer langen Corona-Pause in Esslingen-Berkheim auf dem Programm. Den zahlreichen Zuschauern wurde ein attraktiver Turnsport geboten. Anders als bei den Herren turnen hier nicht nur zwei Mannschaften aus der jeweiligen Liga gegeneinander. Es kamen sieben Mannschaften der Landesliga des Schwäbischen Turnerbundes an einem Tag zusammen und es wurden die einzelnen Platzierungen erturnt. Die Turnerinnen des TSV Laichingen, erreichten einen hervorragenden 4. Platz, was eine sehr gute Ausgangsposition für die weiteren zwei Wettkampftage ist. In der Einzelwertung der Vierkämpferinnen des 1. Wettkampftages landete Maike Drechsler durch ihre überragende Leistung auf dem 2. und Theresa Schmutz auf dem 5. Platz. Die Mannschaft setzt sich in diesem Jahr aus Maike Drechsler, Theresa Katz, Theresa Schmutz, Carina Hezler, Nene Schweizer, Cora Baumeister, Naomi Pöhler, Anja Ziller und Lisa-Marie Ruml zusammen. Am 01. Mai sowie am 07. Mai finden die weiteren Wettkampftage der Landesliga in Hoheneck und Ellhofen statt.