Das Landesverkehrsministerium zeigt sich optimistisch, dass die Neubautrasse zwischen Ulm und Wendlingen wie geplant deutlich vor der Fertigstellung des Stuttgarter Tiefbahnhofs in Betrieb gehen kann, nämlich ab 2022. Unklar allerdings noch, ob die dann in einem Vorlaufbetrieb verkehrenden Regionalzüge auch in Merklingen halten können. Sollte dies nicht der Fall sein, hält das Ministerium einen zeitlich begrenzten Pendelverkehr allein zwischen Merklingen und Ulm für möglich.

Dieser Sachverhalt geht hervor aus der Antwort von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) auf eine Anfrage des Ulmer SPD-Landtagsabgeordneten Martin Rivoir. Dieser will darin unter anderem wissen, wann der Bahnhof Merklingen (Schwäbische Alb) nun tatsächlich in Betrieb gehen soll. Laut Hermann soll dies Ende 2022 sein, so sehe der aktuelle Terminplan es vor. Bedient werden soll der Haltepunkt dann durch eine „vertaktete Regionalverkehrslinie“ auf der Neubautrasse (NBS) zwischen Ulm und Stuttgart, beziehungsweise Ulm und Wendlingen. Diese Linie soll ebenfalls ab Ende 2022 in Betrieb gehen. Möglich wäre dies, weil die Züge von der NBS bei Wendlingen auf die bestehende Strecke (Esslingen – Plochingen – Göppingen – Geislingen) umgeleitet werden könnten – als Querverbindung würde die schon bestehende Verbindung zwischen Wendlingen und Plochingen (Neckartalbahn) fungieren. Ob dies funktioniert, werde, so Hermann, aktuell von der DB Netz AB in „Detailprüfungen“ geklärt.

Bestellen und bezahlen muss das Land

Bestellen und bezahlen muss den Vorlaufbetrieb auf der NBS das Land. Warum Vorlaufbetrieb? Weil die Neubautrasse voraussichtlich frühestens erst ab 2024 an den Stuttgarter Tiefbahnhof angeschlossen werden kann. Hier sind die Arbeiten bekanntlich im Verzug. Aber auch die NBS, an der der Bahnhof Merklingen liegt, wird später fertig als geplant. Der ursprüngliche Plan sah eine Inbetriebnahme im Jahr 2021 vor. Nun eben 2022.

Ausgeschrieben werden sollen die Nahverkehrsleistungen auf der NBS kommenden Sommer 2019. Dies hat das Land vor Kurzem mitgeteilt. Bahnunternehmen können dann ihr Interesse bekunden, den vom Land subventionierten Regionalverkehr zu fahren. Bedeutet: Während die Deutsche Bahn den Fernverkehr über die NBS abwickelt (und finanziert), könnte der Regionalverkehr, der auch in Merklingen hält (im Stundentakt), von einem anderen, privaten Mobilitätsunternehmen erbracht werden.

Was derzeit auch denkbar scheint: Dass der nun geplante Vorlaufbetrieb zwar ab 2022 auf der NBS in einer Art Normalverkehr läuft (bis zur Fertigstellung des Stuttgarter Bahnhofs), jedoch keine Züge davon in Merklingen halten. Dazu Minister Hermann: „Das Land wird sich weiter dafür einsetzen, dass der Bahnhof Merklingen zeitgleich mit der Inbetriebnahme der NBS durch einen stündlichen Regionalverkehr bedient wird.“ Allerdings habe das Land bei der DB Netz AG auch die Prüfung eines „Pendelverkehrs zwischen Merklingen und Ulm“ angeregt. Dies aber nicht als Dauerzustand, sondern, so Hermann, „gegebenenfalls in einer ersten Phase“.

