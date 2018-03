Laichingerinnen kassieren zu viele Tore

Zwei Mal das Nachsehen hatten am Sonntag zwei Laichinger Handballteams: die weibliche C-Jugend sowie die Damen.

Die weibliche C-Jugend hatte die Mannschaft des SC Lehr zu Gast. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Keine Mannschaft konnte sich absetzen. Auf beiden Seiten wurden schöne Spielzüge gezeigt. Nach 16 Minuten stand es 9:9. Dann aber zeigte die Laichinger Mannschaft im Angriff zu wenig Durchsetzungsvermögen und es wurde zu wenig ohne Ball gelaufen. So konnte der Gast bis zu Pause auf 9:14 davonziehen. Im zweiten Durchgang stand man weiterhin sicher in der Abwehr, der Gast tat sich schwer, zum Torerfolg zu kommen. Allerdings hatte man im Angriff nicht das nötige Glück im Abschluss. So scheiterte man immer wieder am Aluminium und an der gegnerischen Torfrau. Mitte der zweiten Halbzeit führte der Gast mit 15:20. Gegen Ende schwanden dann die Kräfte: Der Gast konnte noch auf 17:28 davon ziehen.

Es spielten: A. Rösch, A. Kirsamer 6, M. Napoleone, V. Tröber, C. Marszalek (Tor), A. Schiele 4, N. Wurzinger 4, J. Rübsteck, P. Hofmaier 1, D. Häberle 2.

Die TSV-Damen spielten gegen die HSG Lonsee-Amstetten. Der TSV lag schnell 0:3 zurück. Dann stand man in der Abwehr besser. Im Angriff zeigten die Damen schöne Spielzüge und kamen so zum Erfolg. In der Abwehr wurden sie sicherer und konnten immer wieder Angriffe des Gastes abwehren. Nach 15 Minuten hatte der TSV auf 4:6 verkürzt. Mit technischen Fehlern und Inkonsequenz brachten die Laichingerinnen allerdings Lonsee-Amstetten wieder besser ins Spiel. Der Gast führte zur Pause mit 11:7. Im zweiten Durchgang hielt der TSV zumindest hinten dicht, die Abwehrarbeit war sehr gut und die Torhüterin konnte immer wieder Chancen abwehren. Doch Entscheidendes tat sich nicht mehr, am Ende gewann die HSG Lonsee-Amstetten mit 9:18.

Es spielten: S. Smialy (Tor), J. Auer, M. Ruml, E. Gargavanis, M. Lehner 2, L. Mangold 2, S. Hilsenbeck 1, M. Rey 1, I. Renneberg, A. Mangold 3, L. Sempfle, L. Loritz.