Laichingerinnen eröffnen MTB-Saison

Im bayerischen Obergessertshausen wurde am Wochenende die Mountainbike-Saison (MTB-Saison) im Rahmen der MTB-Bundesliga (UCI C3 Rennen)eröffnet. Mit dabei waren auch Fahrerinnen des TSV Laichingen.

Joachim Buck, Sportwart des Ski-Biketeams des TSV Laichingen, sagt, der Veranstalter habe durch ein ausgeklügeltes Hygienekonzept die Behörden überzeugen können, das Rennen zu genehmigen. Dafür habe es von Sportlern und Vereinen viel Dank und Anerkennung gegeben.

Die Jugendrennen durften hingegen nicht stattfinden. Buck mahnt: „Wie in anderen Sportarten auch, leidet besonders die Jugend darunter, dass kein Vereinssport stattfinden darf. Die MTB-Leistungssportler vom TSV Laichingen trainieren seit Monaten nach Trainingsplan alleine.“

Wechselhafte Strecke fordert Techniker

Für Elite und die Junioren-Sportler ermöglichte das Rennen in Bayern, sich für Olympia beziehungsweise Europa- oder Weltmeisterschaft in den Blickpunkt der Nationaltrainer zu rücken. Die Profis hatten Gelegenheit, sich ihren Arbeitgebern zu präsentieren. Diese Gelegenheit nutzten auch einige internationale Top-Fahrer wie die aktuellen Weltmeister bei den Frauen und Männern.

Die Strecke forderte auch diesen Profis alles ab. Zum Teil war sie schneebedeckt und der Untergrund gefroren, in anderen Abschnitten aber auch angetaut und schlammig. Das stellte die Techniker bei der Reifenwahl vor Probleme.

Auch die Athletinnen von der Laichinger Alb gaben ihre Empfehlung ab. Vor allem Nina Benz (jb Brunex Superior Factory Team/TSV Laichingen) konnte dieses Rennen optimal nutzen. Sie ließ sich von den großen Namen nicht einschüchtern. Nach gutem Start ging Nina Benz unter den Top 8 in die erste Runde. Mitte der 2. Runde fuhr sie am Hinterrad der amtierenden Weltmeisterin Pauline Ferrand Prevot (Frankreich) und konnte diese kurze Zeit später überholen. Ein Podestplatz war in Reichweite. Am Ende fehlten Benz nur 23 Sekunden auf Platz 3.

Probleme mit der Bremse

Bei den Juniorinnen starteten gleich drei Athletinnen von der Schwäbischen Alb: Alexa Fuchs (Stevens MTB Racing Team / SV Reudern) und Antonia Weeger (Lexware Mountainbike Team / TSV Laichingen) waren Ende der ersten Runde auf Platz 4 und 5.

Durch einen Sturz und ein dadurch entstandenes technisches Problem mit der Bremse fiel Antonia Weeger etwas zurück. Zusammen mit Kaya Pfau (team FujiBikes Rockets / TSV Laichingen) machte sie sich an die Verfolgung. Die beiden machten gemeinsam Tempo.

Währenddessen hatte sich Alexa Fuchs auf den 3. Platz vorgearbeitet. Nach drei Runden und einer Stunde Fahrzeit hatte Alexa die Zweite im Rennen kurz vor dem Ziel fast eingeholt. Am Ende fehlten ihr sieben Sekunden auf die zweite Frau.

Ähnlich spannend war es um Platz 4. Kaya Pfau konnte den Abstand immer weiter verkürzen. Mit sechs Sekunden Abstand freute sie sich dann über Platz 5. Antonia Weeger gab mit Platz 6 einen sehr guten Einstand in die Juniorenklasse.

Sämtliche Ergebnisse des Rennens stehen unter www.fullgazrace.de/race-2021/ergebnisse-results.