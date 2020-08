Graubünden war vom 18. bis 22. August Gastgeber des fünftägigen Etappenrennens Swiss Epic. Dies ist das mit Abstand anspruchvollste Etappenrennen für Mountainbiker in Europa mit 320 Kilometer und 12 250 Höhenmeter. Die Strecke ging von Laax über Arosa nach Davos. Orte, die das Bikerherz höher schlagen lassen. Bikegebiete, die mit atemberaubenden Panoramen, natürlichen, technischen Singeltrails aber auch perfekt angelegten Flow-Trails punkten.

Die Swiss Epic kann von jedermann im Zweierteam gefahren werden. Der Start erfolgt jeweils durch die Lizenskategorie, die hochkarätig besetzt war im Herren- sowie im Damenfeld. Nina Benz fährt seit diesem Jahr im schweizer UCI Elite-Team „jb-Brunex-felt-Factory-Team“. Mit ihrer saarländischen Freundin Kim Ames bildete sie eine Mannschaft. Das Duo musste über die gesamten fünf Renntage bestens zusammenarbeiten, ihre Kräfte einteilen, sich gegenseitig motivieren und unterstützen, zusammen kämpfen. Aber auch gemeinsame Abenteuer erleben, die Abfahrten auf den Trails genießen – durch die Höhen und Tiefen des Rennverlaufs gehen.

Erste Etappe startet in Laax

Die erste Etappe wurde in Laax gestartet. Es ging gleich ordentlich zur Sache und ein 15 Kilometer Anstieg mit über 1000 Höhenmeter am Stück zur Bergstation Crap Masegn war zu bewältigen. Danach wartete eine tolle Trail-Abfahrt; wurzlig, technisch, schwierig und schmierig durch den Regen vom Vortag. Nina und Kim konnten Ihre Stärke beim Abfahren auf schweren Trails beweissen und machten Zeit und Plätze auf die vorderen Fahrerinnen gut. Nach drei Stunden und 58 Minuten kam das Duo überglücklich als Dritte durchs Ziel. Sie hatten 60 Kilometer und 2550 Höhenmeter in den Beinen.

Hoch motiviert gingen Kim und Nina an den Start der zweiten Etappe. Es ging entlang der Rheinschlucht, durch das Domleschg- und Schanfigg-Tal, über extrem steile Schotterrampen nach Arosa. Die Trails waren heute etwas gemäßigter – mehr auf als ab – 75 Kilometer und 2600 Höhenmeter Platz 6 für das jb-Brunex-felt-Factory-Team.

Die dritte Etappe war die kürzeste der Swiss Epic mit nur 50 Kilometern und 1900 Höhenmetern. Doch Ausruhen war auch hier nicht, führte die Etappe doch heute auf den höchsten Punkt der Swiss Epic – auf den Gredigs-Fürggli 2614 Meter über dem Meeresspiegel – Die Luft entsprechend dünn. Abwärts ging es auf dem wohl längsten Flow-Trail Europas, auf dem Hörnli-Trail, der ein Lachen in die Gesichter zauberte. Nochmals Platz 6 für das Duo nachdrei Stunden und 15 Minuten.

Königsetappe mit 74 Kilometern nach Davos

Am nächsten Tag stand die Königsetappe auf dem Programm. Von Arosa nach Davos. 74 Kilometer, 2400 Höhenmeter aufwärts, 2900 Höhenmeter abwärts. Eine gewaltige Packung, da dies ja bereits der vierte Renntag war. Also nochmals Kräfte mobilisieren, einteilen, motivieren, nach vorne blicken, war das Motto.

Drei lange Anstiege, es lief prima, Kraft war bei beiden Fahrerinnen noch da – viele spaßige Trails später kommen Nina Benz und Kim Ames als drittes Team ins Ziel. Es heißt nochmals das Podest zu besteigen und die Siegerehrung zu genießen.

Am Schluss fehlen zwei Sekunden

Einen spektakulären Abschluß bildete die Schlußetappe im Singeltrailparadies Davos. Die finale Abfahrt erfolgte auf dem Ischalp-Trail. Nina und Kim lassen es nochmal richtig krachen, haben sie doch zwei Minuten Rückstand auf den dritten Platz. Arbeiten perfekt zusammen, geben sich gegenseitig Windschatten, Kim bleibt an einem Weidegitter hängen, geht kurz zu Boden, schnell wieder aufs Rad, volle Kraft voraus, Es ist der letzte Tag – Zielsprint – Platz 3 um zwei Sekunden verpasst.

Also Platz 4 nach 61 Kilometern, 2550 Höhenmetern und drei Stunden und 56 Minuten Rennzeit. Sehr zufrieden mit ihrer Leistung, überwältigt von den vielen Eindrücken, überglücklich diese Renndistanz ohne Defekt und nennenswerten Sturz gemeistert zu haben, nehmen sie ihre Swiss Epic Finischer Medaillie in Empfang. Unerwartet haben Nina Benz und Kim Ames das Weltelitefeld aufgemischt. Gesamt Platz 4 für das noch junge Duo vom jb-Brunex-felt-Factory-Team, in 20 Stunden und vier Minuten. Platz 1 ging an das Team von Specialized Racing, Annika Langvad / Dänemark, Haley Batten (USA in 19,08 h). Platz 2 belegte das deutsche Team Centurion-Vaude / Radon, Stefanie Dohrn, Elisabeth Brandau (in 19,46 h).