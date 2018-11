Laichingerin ist Süddeutsche Judo-Meisterin

Am vergangenen Wochenende gab es gleich mehrere Turniere mit der Beteiligung Laichinger Kampfsportler.

So starteten vier der Karatekas des TSV Laichingen in Beilstein beim Dhammika-Cup. Für Florian Schott und Robin Harzer lief es an diesem Tag nicht so gut, beide schieden trotz überzeugender Leistung vorzeitig aus. Nicklas Schott konnte durch eine gute Leistung in der Vorrunde am Ende einen fünften Platz belegen. Einzig Joline Harzer erwischte einen hervorragenden Lauf und war von niemandem Aufzuhalten. So schaffte sie es am Ende des Tages auf Platz eins.

Der Judo-Nachwuchs aus Laichingen kämpfte gleich in drei unterschiedlichen Altersklassen um den heißbegehrten Sieg beim jährlichen Kappelbergturnier in Fellbach. In der Altersklasse U12 gingen Mika Maute und Jakob Kölle an den Start, beide verloren den ersten Kampf durch eine Unachtsamkeit und mussten sich somit in der Trostrunde weiter nach oben kämpfen. Am Ende reichte es für Jakob Kölle zu einem neunten und für Mika Maute zu einem fünften Platz.

Ebenfalls einen fünften Platz belegte Hannes Mayer in der Altersklasse U15. Lars Kühnel, der in der gleichen Gewichts- und Altersklasse startete, hatte etwas mehr Glück und schaffte es auf den dritten Platz. Lukas Kaiser ging in der Gewichtsklasse unter 66 Kilogramm auf die Matte, auch er belegte einen sehenswerten dritten Platz. Diese Erfolgsserie hielt bei den Mädchen an: Leelou Teodorescu konnte sich in der Gewichtsklasse unter 57 Kilogramm ebenfalls den dritten Platz sichern. Für die vierte Bronzemedaille an diesem Tag sorgte Lena Winkle in der Altersklasse U18 bis 63 Kilogramm. Sie rundete mit ihrem Podestplatz das Ergebnis der Laichinger Judokas ab.

Abschließend ging die Laichinger Judotrainerin Lisa Leonhardt bei den Süddeutschen Meisterschaften der Männer und Frauen in Pforzheim an den Start, dort ging es um die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften im Januar in Stuttgart. Lisa Leonhardt startete in der Gewichtsklasse unter 78 Kilogramm, welche sie von Beginn an dominierte und sich somit ungeschlagen am Ende des Tages den Titel sichern konnte. Die Laichinger Sportler wünschen ihr viel Erfolg bei den Deutschen Judo-Meisterschaften.