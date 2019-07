Laichingerin fährt sich warm für die WM in Kanada

Nina Benz aus Laichingen ist bei der Europameisterschaft in Tschechien und bei den Weltcups in Andorra und Frankreich in die Top 10 gefahren. Sie überzeugte in Brünn (Tschechien) und bei den Weltcups in Les Gets (Frankreich) und Vallnord (Andorra).

Vergangenes Wochenende stand ein Höhepunkt für Nina Benz auf dem Programm. Sie startete im Nationaltrikot bei der Europameisterschaft in Brünn. Mit Starnummer 23 hatte sie keine optimale Startposition und war zunächst eingekeilt zwischen Fahrerinnen, bevor sie richtig Gas geben konnte. Die Strecke wies einige Steinabfahrten mit sandigen Kurven auf, die durch Regen nass und klitschig waren und defensiv mit Kopf zu fahren waren. Nina riskierte nicht zu viel und kam gut durch den Kurs. An den Anstiegen hatte sie ordentlich Druck. Sie erreichte Top 5-Rundenzeiten, doch durch die schwierige Startphase und das Risikomanagement in den Abfahrten konnte sie nicht ganz zur Verfolgergruppe aufschließen. Ihr Ziel, in die Top 10 zu fahren, erreichte sie dennoch. Sie kam mit drei Minuten Rückstand auf Siegerin Sina Frei (Schweiz) ins Ziel, die absolute Weltspitze fährt, auf Platz 9 hinter Ronja Eibel aus Grosselfingen. Es war der vierte EM-Titel in Folge für Sina Frei in der U23.

Mit Leihrad auf Rang acht

In den Wochen davor stand Nina Benz bei den Weltcups in Les Gets (Frankreich) und Vallnord (Andorra) am Start. Auch hier zeigte sie hervorragende Leistungen. Trotz widriger Umstände (Sturz im Training, Abschlussprüfung, Rahmenbruch am Abend vor dem Rennen) blieb Nina cool und zeigte mentale Stärke.

Mit einem geliehenen Rad, das sie noch nie gefahren ist, gelang ihr in Andorra auf 2000 Metern Höhe ohne Höhenanpassung ein Weltcupergebnis auf Rang acht.

Die Reise ging direkt nach Les Gets weiter. Hier fuhr sie auf staubtrockener Piste auf Platz 10.

An den folgenden beiden Wochenenden stehen weitere Weltcupstarts an: in Val de Sole (Italien) und Lenzerheide (Schweiz). Danach erfolgt ein kurzer, intensiver Trainingsblock, bevor es dann zum absoluten Saisonhöhepunkt nach Kanada zu den Weltmeisterschaften in Mon-Saint-Anne geht.