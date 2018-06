Laichingerin bei Regiocup ganz oben

Der Deutsche Alpenverein hat vor kurzem den ersten von drei Regiocups in der Kletterhalle Reutlingen ausgetragen.

105 Starter in drei Altersklassen nahmen an dem Kletterwettkampf teil. Es waren nicht nur Sportler der Sektion Reutlingen, Tübingen und Rottenburg am Start, sondern auch aus den Sektionen Stuttgart, Offenburg und Schwaben. Selina Huber aus Laichingen (Foto), die für die Sektion Schwaben am Start war, zeigte in einem spannenden Finale eine souveräne Leistung, wobei sie als einzige ihrer Altersklasse den Top-Griff erreichte und sich somit den Sieg sicherte. Für das Wettkampfteam der Bezirksgruppe Laichingen waren auch Julian, Demian und Rayan Seclaoui am Start, die mit den Plätzen 5, 8 und 15 sehr gute Platzierungen erreichten.