Laichinger zu Deutschlands bestem Sommelier gekürt

Tolle Auszeichnung für den Laichinger Jochen Benz. Er ist der neue „Sommelier des Jahres 2019“.

Verliehen wird dem Weinfachmann mit dem prächtigen Bart der begehrte Titel offiziell am 5. November in Berlin. Benz über die Auszeichnung: „Ich freue mich riesig.“ Verständlich: Im deutschsprachigen Raum dürfte es für Sommeliers keine noch gewichtigere Ehrung geben.

Schon in den vergangenen Jahren stand Benz oft auf Listen der besten deutschen Sommeliers. Sieben Jahren lang wurde der gebürtige Laichinger vom Busche Verlag zu einem der Top50 Sommeliers in Deutschland gewählt. Zudem nominierte ihn der Falstaff zum „Besten Sommelier 2017“ in Deutschland. Weitere Erfolge feierte er als Nachwuchs-Sommelier Deutschlands in 2005 oder als Meister des Landes Bayern für die beste Restaurantmeisterprüfung. Nun die Krönung.

Profi-Sommelier Jochen Benz. (Foto: pr)

Aktuelle Wirkungsstätte von Benz ist das Drei-Sternerestaurants „Atelier“ im Hotel Bayerischer Hof in München. Verliehen wird die Auszeichnung vom Restaurantführer „Schlemmer Atlas“. Seine Karriere führte Jochen Benz, der aus dem Laichinger Teilort Suppingen kommt, schon an verschiedenste Stationen. Zu den bedeutendsten zählen das Schloss Elmau sowie die MS Europa. Zuletzt arbeitete Benz auch als Sommelier und Maître in Thurnher’s Alpenhof in Zürs am Arlberg sowie als Sommelier in Geisel’s Werneckhof. Im Restaurant Forellenfischer in Blaubeuren absolvierte er seine Lehre.

Der „Schlemmer Atlas“ begründet seine Entscheidung wie folgt: „Wir sind besonders beeindruckt vom Einfühlungsvermögen eines Jochen Benz, welcher es versteht, nicht nur den Geschmack des Gastes zu treffen, sondern auch die erklärenden Worte so zu wählen, so dass sie nicht nur dem Wein angemessen, sondern auch immer dem Gast verständlich sind.“ Und welchen Wein mag er selbst am liebsten? Der SZ verriet er im vergangenen Jahr: „Riesling oder Silvaner – ich bin ein Weißweinmensch.“ Teuer muss guter Wein übrigens nicht sein: „Für zwischen zehn und 20 Euro kriegt man schon wirklich klasse Weine“, so Benz.