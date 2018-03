Laichinger Zeitungsnarren wünschen selige Fasnets-Tage

Wir in der Laichinger Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ können auch mal närrisch sein – ist die Fasnet doch in dieser Zeit ein prägendes Thema.

Abhängig vom Ort wird man mit einem närrischen Spruch begrüßt. Da rufen wir Redakteure auch schon mal selbst ein dreifach donnerndes „Stelza hoi“ oder „Hinterhau-Geister“ in den Telefonhörer. Die fünfte Jahreszeit hat den Alltag voll im Griff. Wir sind nicht nur dabei, sondern mittendrin – sogar in Kostümen. Allen Lesern und begeisterten Fasnets-Freunden wünschen wir eine selige, friedliche, bunte und absolut närrische Zeit – bis zum Kehraus am Fasnets-Dienstag.