Laichinger Wirtschaftsvereinigung startet Puzzle-Wettbewerb

So funktioniert’s

Die Wirtschaftsvereinigung Laichingen organisiert einen Puzzle-Wettbewerb beim verkaufsoffenen Sonntag am 29.September in Laichingen. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr kann beim Marktplatz ganz ohne Voranmeldung an Puzzle-Plätzen ein entsprechend vorab ausgewähltes Motiv zusammengesetzt werden. Es zeigt eine Deutschlandkarte – mit Städtenamen, Sehenswürdigkeiten und Tieren. Beim XXL-Puzzle stehen 150 Teile zur Verfügung. Der Wettbewerb geht auf Zeit.

In drei „Wettkampfklassen“ wird gepuzzelt. Kinder bis zum achten Lebensjahr können alleine, mit einem Partner oder Elternteil puzzeln; dann gibt es die Klasse für die Jugendlichen von neun bis 13 Jahren, gefolgt von der offenen Klasse ab dem 14. Lebensjahr, so dass auch alle Erwachsenen teilnehmen können.

Wer vorab schon üben möchte: Die Puzzle sind bei Spielwaren Schmid zu erwerben und liegen bei der Stadtbücherei zur Ausleihe bereit.