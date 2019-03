Laichinger will mit neuer „Liste für Wohnraum“ in Gemeinderat einziehen

Weil es in Laichingen zu wenig bezahlbaren Wohnraum gebe, will ein Laichinger mit einer neuen Liste bei den Kommunalwahlen in Laichingen antreten. Als „unheimlich wichtig“ bezeichnet Ferenc Capo sein Anliegen. Geringverdiener würden „völlig auf der Strecke“ bleiben, überhaupt „nichts Bezahlbares mehr“ finden. Sollte er mit der neuen Liste in den Laichinger Gemeinderat einziehen, so wolle er sich dafür einsetzen, dass günstige Wohnungen gebaut werden.

Wirbelt die Kommunalwahl am 26. Mai (gleichzeitig ist Kreistags- und Europawahl) die Verhältnisse im Laichinger Gemeinderat durcheinander? Das scheint möglich – zumindest kommt weiter Bewegung in die Kommunalpolitik. Bislang sind vier Fraktionen im Laichinger Rat vertreten, die BWV, CDU, die Igel-Fraktion sowie die LAB. Ihre Stadträte bilden gemeinsam das höchste Gremium der Kommune, bestimmen, wofür in Laichingen Geld ausgegeben wird.

Seit Jahren wird praktisch überall in der Stadt gebaut. Nur leider sind das alles Eigentumswohnungen, die sich kein Normalverdiener leisten kann. Ferenc Capo

Von den etablierten Fraktionen sieht Ferenc Capo sein Anliegen jedoch nicht ausreichend gewürdigt. „Seit Jahren wird praktisch überall in der Stadt gebaut. Nur leider sind das alles Eigentumswohnungen, die sich kein Normalverdiener leisten kann. Dabei wird jedes neue Wohnhaus noch teurer als das vorangegangene“, kritisiert der Laichinger (Jahrgang 1981). Er will diesen Umstand ändern.

Gegenüber der SZ bekennt Ferenc Capo, dass dies das einzige Thema sei, für das sich die Liste einsetzen soll (wenn sie erfolgreich in den neuen Laichinger Gemeinderat einzieht). Mit dem Kommunalwahlrecht sei dies aber vereinbar.

Frist endet am 28. März

Auch habe er schon Kontakt aufgenommen mit Stefan Binder, Laichingens Hauptamtsleiter. Um formal zugelassen zu werden bei der Kommunalwahl, müssten nämlich ein paar Dinge beachtet werden. Binder bestätigt der SZ, dass er im Austausch gestanden habe mit Ferenc Capo. Er habe ihm eine Liste geschickt mit den Vorgaben, dies es zu beachten gelte. Ein bisschen Zeit der Vorbereitung bleibt Ferenc Capo noch: Am 28. März endet die Frist, bis zu der die Listen dem Laichinger Gemeindewahlausschuss vorliegen müssen.

Bis dahin will Ferenc Capo um sein Anliegen werben und Kandidaten finden, die auf der Liste für günstigen Wohnraum bei der Wahl antreten. Ihm schwebe eine „nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppe“ vor. Schon an diesem Samstag, 2. März, findet die Gründungsversammlung statt, bei der auch Bewerber aufgestellt werden sollen. Die Versammlung findet statt am um 17 Uhr im Gasthaus Engel am Laichinger Marktplatz. „Alle Interessierten und Unterstützer sind herzlich eingeladen.“

Das Wie lässt er offen

Ferenc Capo sagt, er sei selbst auch betroffen von zu hohen Mieten und hohen Kaufpreisen für Immobilien in Laichingen. Doch: Wer nicht? Wie genau er das Wohnen in der Stadt günstiger machen möchte, lässt er im Detail offen. Allerdings gebe es „viele gute Beispiele aus anderen Kommunen, die man aufgreifen könnte.“ Als Laichinger Negativbeispiel nennt Capo eine „Bekannte“, die ihr Haus verkauft habe, um in Laichingen in Miete zu wohnen. „Sage und schreibe 1000 Euro“ würde sie nun für die drei Zimmer pro Monat zahlen müssen. Dadurch würde ihr Geld, das sie durch den Verkauf ihres Hauses erzielt habe, aufgefressen. Dieses Beispiel zeige, dass „Umverteilung von Vermögen“ schon längst beim gehobenen Mittelstand angekommen sei, „auch in Laichingen“.

Man könnte meinen, die Stadträte im Bauausschuss verfahren nach dem Motto: Wer sich das Wohnen in Laichingen nicht leisten kann, der soll eben woanders hingehen!? Ferenc Capo

Mit der bisherigen Kommunalpolitik in Laichingen zeigt sich Capo unzufrieden. Provokant stellt er fest: „Man könnte meinen, die Stadträte im Bauausschuss verfahren nach dem Motto: Wer sich das Wohnen in Laichingen nicht leisten kann, der soll eben woanders hingehen!?“ „Gefühlsmäßig“ können ihn die bisherigen Listen und Fraktionen in Laichingen „nicht locken“, so Capo.

Deshalb nun der Versuch, die Politik mit einer eigenen Liste zu beeinflussen.

