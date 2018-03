Laichinger Wehr rückt zu 101 Einsätzen aus

101 Einsätze zählte die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Laichingen im vergangenen Jahr. „Ein Jahr, in dem wieder viel abzuarbeiten war“, meinte der Kommandant Gerhard Kölle bei der Hauptversammlung am Samstagabend. Neben 40 Hilfeleistungen rückten die freiwilligen Kräfte zu 18 Verkehrsunfällen, 14 Brandeinsätzen und 29 Rufen zwecks Brandmeldeanlagen aus. Letztere Zahl sei „wieder ordentlich“ gestiegen, so Kölle. 1671 Stunden wurden für diese Einsätze investiert. Froh sei der Kommandant, dass das vergangene Jahr ohne Massenereignisse blieb.

Insgesamt zählt die Laichinger Abteilung 57 aktive Einsatzkräfte – darunter 50 männliche und sieben weibliche. Fünf Mitglieder kommen durch die Altersabteilung hinzu. 30 Jugendliche, darunter acht Mädchen, engagieren sich in der Jugendfeuerwehr. „Durch die Doppelzugehörigkeit kann die Tagesverfügbarkeit gehalten werden“, meinte Kölle. Das heißt: Mitglieder anderer Wehren, die in Laichingen ihrer Arbeit nachgehen, rücken mit der städtischen Wehr aus. Umliegende Wehren würden zudem helfen. Das höchste Einsatzaufkommen liege in der Zeit von 6 bis 18 Uhr. Wichtig sei dennoch, stets neue Mitglieder für die Freiwillige Feuerwehr zu gewinnen. Kölle appellierte dabei auch an die Stadtverwaltung. Bei Einstellung könnte diese für die Bereitschaft, in die Wehr einzutreten, werben.

Wichtig sei aber auch die stetige Fort- und Weiterbildung. So organisierten die Mitglieder der Laichinger Wehr im vergangenen Jahr insgesamt 41 Übungen, um auf dem neuesten feuerwehrtechnischen Stand zu sein – theoretisch und praktisch. Für diesen Übungsdienst wurden 1939 Stunden der gesamten Abteilung geleistet. Ziel sei, schnell und sicher mit Gerätschaften umgehen zu können. Hinzu kamen zwölf Gruppen- und Zugführerbesprechungen. Truppmann, Maschinisten, Atemschutzgeräteträger, Truppführer und Brandschutzfrüherziehung: Auf Kreisebene wurden mehrere Ausbildungen absolviert. Auf Landesebene konnten zwei Gruppenführer geschult werden. Doch die Wehr bestehe nicht nur aus Einsätzen. Der starke Zusammenhalt mache sich auch an gemeinsamen Aktivitäten wie Familienwandertage, Ferienprogramm, Schauübungen und Sicherheitswachen fest.

Gerhard Kölle dankte nicht nur den jeweiligen Partnern der Einsatzkräfte, sondern auch der Verwaltung und dem Rat für die Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Fahrzeuge und Schutzausrüstung. Noch in diesem Jahr soll das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 eintreffen. Zudem werde über eine weitere wichtigere Neuerung nachgedacht: die Einführung zweier hauptamtlicher Gerätewarte. Die Stellenausschreibung soll in Abstimmung mit der Stadt erfolgen. Gründe sind der große Arbeitsaufwand und rechtliche Grundlagen, die erfüllt werden müssen, so Kölle.

Den unermüdlichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr lobte Ratsherr Bernhard Schweizer. Sein Grußwort sei der Dank für den Einsatz für die Allgemeinheit über das ganze Jahr. Außerdem stellte Schweizer die Präsenz der Mitglieder heraus: „Ihr seid aus dem Stadtbild nicht mehr weg zudenken.“