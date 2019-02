Laichinger Turner weiter auf Erfolgskurs

In der Laichinger Daniel-Schwenkmezger-Halle fand am vergangenen Samstag der zweite Wettkampf der Wettkampfgemeinschaft (WKG) Donau/Alb I statt. Der Gegner hieß an diesem Tag TSV Urach. Mit einem Endergebnis von 259,50 zu 240,75 Punkten konnte auch dieser Wettkampf klar von der WKG gewonnen werden. Die WKG Donau-Alb konnte an diesem Tag krankheitsbedingt nicht auf alle Turner zurückgreifen, trotzdem konnten alle Geräte von der WKG gewonnen werden, was sich am Ende auch im deutlichen Wettkampfergebnis zeigte. Noah Pöhler (siehe Foto), der in diesem Jahr zum ersten Mal in der Bezirksliga startet, kam bei den Sechskämpfern auf den zweiten Platz. Joshua Rauschmaier konnte ebenfalls mit sehr guten Übungen maßgeblich zum Mannschaftsergebnis beitragen, wie der TSV Laichingen mitteilte. Am kommenden Wochenende ist die WKG Donau Alb bei der zweiten Mannschaft des TV Wernau zu Gast. Auch hier hoffen die Turner aus Laichingen und Munderkingen, die zusammen die WKG Donau-Alb bilden, auf einen Sieg. Foto: TSV Laichingen