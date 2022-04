Laichinger Turner verlieren nur einen Wettkampf in der Kreisliga-Süd

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die zweite Mannschaft der WKG Donau Alb verlor am vergangenen Sonntag, den 10. April gegen den WTG Heckengäu in der Kreisliga-Süd mit 258,05 zu 235,90 Punkten. Die sieben Turner aus Laichingen und zwei Turner aus Staig hatten den Gastgebern von der WTG Heckengäu nur wenig entgegenzusetzen. Nach dem Ausfall von zwei Stammturnern bei der WKG Donau-Alb II war es natürlich doppelt schwer, auch nur einzelne Gerätepunkte gegen die sehr gute Mannschaft des Tabellenführers zu gewinnen. Die WTG Heckengäu konnte auf einen Bundesligaturner zurückgreifen, der nach einer Verletzungspause in der Kreisliga wieder einstieg.

Der Sprung war ein sehr ausgeglichenes Gerät, welches aber leider um 0,30 Punkte auch vom Gastgeber gewonnen wurde. Das Pauschenpferd, eines der Paradegeräte der WKG Donau-Alb II, musste an diesem Tag leider auch an die WTK Heckgäu abgegeben werden, obwohl diese durch mehrere Stürze nicht das beste Bild abgaben, aber dies von den Kampfrichtern kaum abgezogen wurde. Somit kann die WKG Donau-Alb II die Saison eigentlich mit dem 2. Platz beenden, aber durch einen Meldefehler der WTG Heckegäu bei ihrem 1. Wettkampf, erhält die TG Biberach zusätzliche 12 Gerätepunkte und wird somit zweiter.