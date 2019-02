Laichinger Turner haben den Aufstieg im Blick

Die erste Turner-Mannschaft der WKG Donau-Alb ist am Samstag zu Gast bei der zweiten Mannschaft des TSV Wernau gewesen. Bei ihrem dritten Wettkampf der diesjährigen Ligasaison erreichte die Mannschaft mit Beteiligung von Marco Clauß, Joshua Rauschmaier sowie der Brüder Noah und Timo Pöhler vom TSV Laichingen einen laut Mitteilung „sehr großen Erfolg“.

Das Team gewann den Wettkampf klar mit 260,70 zu 272,35 Punkten. Die WKG konnte auch alle Gerätesiege erringen und somit steht das Team im Moment klar mit 36 zu 0 Gerätesiegen auf dem ersten Tabellenplatz. In zwei Wochen trifft die Mannschaft in Munderkingen auf den wohl härtesten Gegner, die zweite Mannschaft der WKG Turn-Team Staufen. Mit einem weiteren Sieg in diesem Jahr würde für die Mannschaft die Möglichkeit bestehen, beim Relegationswettkampf in die Landesliga aufzusteigen. Am Sonntag lief es für die zweite Mannschaft der WKG Donau Alb in der Kreisliga nicht so gut. Die noch sehr junge Mannschaft musste sich gegen die WKG Biberach-Bad Waldsee mit 225,70 zu 244,40 Punkten geschlagen geben. Trotz einigen Patzer zeigte die Mannschaft, die in diesem Jahr ohne routinierte Turner auskommen muss, gute Übungen, was aber am Ende nicht für einen Gerätesieg reichte. Die Turner-Mannschaft der WKG Donau-Alb hofft beim nächsten Wettkampf, einige Gerätesiege zu erreichen.