Laichinger Turner beim Landesturnfest in Lahr dabei

Vom 25.-29. Mai fand in Lahr das Landesturnfest statt. Es waren 14 Turner vom TSV Laichingen dabei. Die Laichinger Turner turnten am Freitag ihre Wettkämpfe. Noah Pöhler erreichte im Kür-6-Kampf in der Altersklasse 18-29 einen herausragenden 7. Platz und qualifizierte sich damit für den Deutschland-Cup. Ebenfalls für den Deutschland-Cup konnte sich Kim Duckeck mit dem sehr guten 4. Platz qualifizieren. Jonathan Hascher wurde 11. beim Kürwettkampf LK3 16-17 Jahre. In der Altersklasse 18-29 LK3 wurde Luis Hainz 31., Tom Manz 33. und Pascal Rauschmaier 37. Beim Wahlwettkampf wurde Till Wittinger 51., Thomas Jung 40., Niklas Müller 33., Felix Burkhardt 43.und Marius Lehner 53. Alle Turner waren mit ihren Leistungen, bis auf ein paar kleinere Patzer, sehr zufrieden. Joshua Rauschmaier und Jörg Manz waren als Kampfrichter mit dabei. Am Besonderen Wettkampf nahmen die Laichinger Turner mit zwei Mannschaften teil. Das ist ein „Kurztriathlon“ mit Paddeln, Schwimmen und Laufen. Eine der Mannschaften konnte sich unter den ersten 30 Mannschaften platzieren. Neben dem Sport stand die Unterhaltung an Showbühnen, Besuch von Konzerten, der BW Meisterschaft und geselliges Beisammensein auf dem Programm.