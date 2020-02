Laichinger Team fährt zum Bundesfinale

Die Skilangläufer der Anne-Frank-Realschule belegen einen ersten Platz im Landesfinale. Mit den Betreuerinnen Simone Klebba (Lehrerin) und Ariane Füllemann machten sich am vergangenen Dienstag fünf Nachwuchslangläufer auf den Weg zum Nordic-Center Notschrei im Schwarzwald, um sich mit Konkurrenten der besten Schulen aus Baden-Württemberg zu messen.

Bei katastrophalen Wettervoraussichten mit viel Neuschnee, Orkanböen, Gefahr von umstürzenden Bäumen machte sich Nachwuchssportler und Betreuerinnen mit eher gemischten Gefühlen auf den Weg. Trotzdem kamen sie sehr gut am Notschrei an. Dort waren alle überrascht, wie harmlos das Wetter sich dort auf dem Wettkampfgelände zeigte. Kaum Schneefall, nur leichter Wind, kurz gesagt super Bedingungen für den Wettkampf.

Simon Bächtle, Tim Feller, Nico Füllemann, Hanno Keppler, die alle vier für die Skizunft Römerstein laufen, wurden von Laurin Wurzinger, der für den TSV Laichingen die Farben vertritt, verstärkt. Die fünf Jungs vertraten die Anne-Frank-Realschule Laichingen mit Bravour und belegten am Ende mit sensationellen 3:12,4 Minuten-Vorsprung auf ihre Verfolger den ersten Rang.

Platz zwei nach dem ersten Wettkampftag

Bei einer relativ dünnen und vereisten Loipe, die aber optimal präpariert wurde, ging es am ersten Wettkampftag auf einen Technikparcour in der Skating Technik, bevor es direkt im Anschluss noch auf die Distanzstrecke ging. Die Strecke hatte es in sich und war hart und anspruchsvoll. Dabei erreichten die Jungs über die zwei Kilometer lange Strecke sehr gute Platzierungen. Simon Bächtle (14 Jahre) wurde mit einer Zeit von 5:36,5 Minuten mit dem ersten Platz belohnt. Tim Feller (12 Jahre) belegte Platz vier in 6:33,1 Minuten, gefolgt von Nico Füllemann (ebenfalls 12 Jahre), der mit einer Zeit von in 6:47,1 Minuten auf den sechsten Rang kam. Hanno Keppler (13 Jahre) und Laurin Wurzinger (13 Jahre) belegten die Plätze 21 und 29. Die Mannschaft lag nach dem ersten Tag auf dem zweiten Platz mit nur 14 Sekunden Rückstand auf das Gymnasium Isny.

Grandioser Staffelerfolg sichert Gesamtsieg

Am nächsten Tag stand ein Staffelrennen über drei mal 2,5 Kilometer in der Skating-Technik, auf dem Programm. Alle gemeldeten Staffeln wurden im Massenstart auf die Strecke geschickt. Die junge Staffel der Anne-Frank-Realschule war hoch motiviert und versuchte, den Rückstand aufzuholen. Dies gelang dann auch mit Bravour.

Nico Füllemann, als Startläufer, mischte sofort in der Spitzengruppe mit und Tim Feller baute den Vorsprung kontinuierlich aus und übergab an Simon Bächtle mit einem deutlichen Vorsprung. Dieser baute die Führung mit der Tagesbestzeit noch weiter aus. Somit belohnte sich die Staffel mit dem ersten Platz. In einer Laufzeit von 19:10,2 Minuten hatten sich die drei Jungs einen Vorsprung von 1:55,7 Minuten heraus gelaufen. Mit dem Gesamtsieg qualifizierten sich die Wettkämpfer für das Bundesfinale.