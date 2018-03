Laichinger Tafel erhält 10.000 Euro

Dass viele Kleinstbeträge Großes bewirken, beweist die Lidl-Pfandspenden-Aktion. Sie unterstützte die Anschaffung eines neuen Kühltransporters für den Laichinger Tafelladen des DRK-Kreisverbands Ulm mit 10 000 Euro. Am Donnerstag wurde der Scheck dafür offiziell übergeben.

Vertreter von Lidl, vom Roten Kreuz und der Stadt dankten vor allem den Kunden, die bei der Flaschen-Rückgabe aufs Pfand oder einen Teil davon verzichteten und stattdessen den Spendenknopf an einem der Automaten drückten. „Es ist zwar traurig, dass es Tafeln geben muss“, sagte Laichingens stellvertretender Bürgermeister Uli Rößler. Aber es sei gut, dass es Organisationen gebe, die sich darum kümmern.

Esther Heipp, stellvertretende Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbands Ulm, lobte in diesem Zusammenhang die Ehrenamtlichen, die als Fahrer und im Laden im Einsatz sind. Das seien allein im Verkauf und beim Sortieren der Waren in Laichingen 22 Mitarbeiter, sagte Leiterin Karin Berweck vom Tafelladen. Weitere Helfer seien willkommen. Der Laichinger Tafelladen besteht seit 13 Jahren und verzeichnete im vergangenen Jahr an 97 Öffnungstagen 4600 Einkäufe, wie Claudia Steinhauer vom DRK-Kreisverband berichtete.

Auch in Laichingen sei die Zahl der Kunden mit der Flüchtlingswelle 2015/16 angestiegen, inzwischen aber wieder etwas abgeflaut. Selbst in den Spitzenzeiten aber habe sich die Lage in den sechs DRK-Tafelläden in Ulm und im Alb-Donau-Kreis rasch entspannt – dafür hätten das bewährte rollierende Zeitkartensystem gesorgt, bei dem jeder mal als Erster drankommt, sowie die Tatsache, dass Flüchtlinge die Teams unterstützten – als Dolmetscher und ehrenamtliche Mitarbeiter in vielen Bereichen. Hinzu komme: Die Läden im Alb-Donau-Kreis arbeiten eng und nach einem ausgeklügelten System zusammen. Die jeweils vor Ort gesammelten Waren würden nämlich nicht ausreichen, um einen Laden zu bestücken, sagte Claudia Steinhauer. Insgesamt vier Kühlfahrzeuge sind jeden Werktag auf unterschiedlichen Touren zwischen den Tafelläden in Ehingen, Erbach, Ulm, Blaustein, Langenau und Laichingen einerseits und den Lebensmittelmärkten andererseits unterwegs und legen dabei viele Kilometer zurück.

Gezielte Förderung

„Durch die Pfandspende können wir die Tafeln über die klassische Lebensmittelabgabe hinaus gezielt fördern“, sagte Maria Tschiwas, Aus- und Weiterbildungsleiterin der Lidl-Regionalgesellschaft Stuttgart. Sie wies darauf hin, dass das Unternehmen seit genau zehn Jahren mit dem Bundesverband Deutsche Tafel zusammenarbeitet und in dieser Zeit mehr als 14 Millionen Euro an die Tafeln ausschütten konnte. „Mit der Pfandspende werden daher finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, mit denen der Dachverband die Arbeit der lokalen Tafeln projektbezogen und bedarfsgerecht fördern kann“, sagte Maria Tschiwas.