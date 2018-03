Laichinger Stadtverwaltung warnt vor Betrügern

Die Laichinger Stadtverwaltung warnt vor vermeintlichen Betrügern. Deren Masche: Sie geben an, im Namen der Stadt – sogar im Namen von Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann – Anzeigenflächen anzubieten. In einer am Mittwoch von der Stadt verschickten Mitteilung heißt es dazu: „Die Stadt Laichingen weist ausdrücklich darauf hin, dass kein durch Anzeigen finanziertes Projekt von der Stadt in Auftrag gegeben wurde. Wir bitten die örtlichen Firmen um Kenntnisnahme und Beachtung.“ Stadt und Bürgermeister würden sich zudem ausdrücklich von dieser Aktion distanzieren.

Darauf aufmerksam wurde die Stadt durch den Hinweis des Nellinger Unternehmers Herbert Bühler, gleichzeitig auch Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Nellingen. Er hatte bereits im November des vergangenen Jahres einen ähnlichen Fall gemeldet. Am Mittwoch gegen 11 Uhr war es wieder soweit: Eine Frau Müller habe unter einer Ulmer Telefonnummer angerufen und Anzeigenflächen auf einem Laichinger Brettspiel angeboten. Die Frau hätte ihm auch gesagt, dass das Vorhaben mit Bürgermeister Kaufmann abgesprochen sei.

Als Bühler nachfragte, wann dieses Gespräch denn stattgefunden haben solle, habe die Dame aufgelegt, so Bühler. Ein Rückruf der Nummer führt ins Leere. Bei der Polizei, so eine Sprecherin auf Nachfrage, sei zu der genannten Nummer keine Anzeige bisher angegangen: „Wir werden aber auch erst dann aktiv, wenn sich jemand bei uns meldet“, so die Polizeisprecherin.