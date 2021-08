Laichinger Stadtkapelle zieht Bilanz und wünscht mehr Jugend beim tiefen Blech

Mit viermonatiger Verspätung fand die Hauptversammlung der Stadtkapelle Laichingen statt. Der Bericht des ersten Vorsitzenden Alexander Schmidt fiel kurz aus, weil „es hat ja nichts stattgefunden“. Ganz so war es dann aber doch nicht.

Die Hauptversammlung 2020 konnte Anfang März noch stattfinden, auch den 50. Geburtstag eines Musikkameraden durften die Musikerinnen und Musiker noch feiern – dann kam der Lockdown. Einige Geburtstagsständchen für aktive und ehemalige Musikerinnen und Musiker und auch eine Musikerhochzeit fielen ihm zum Opfer.

Besonders bedauerte Schmidt die Absage des Festivals „Rock-Dein-Leben“. Auch die wichtigsten Einnahmequellen des Vereins wie Waldfest oder Stadtfest sowie der Oster- und Pfingstmarkt konnten nicht stattfinden und hinterließen „ein Defizit“ in der Vereinskasse. Um dieser „etwas Gutes“ zu tun, organisierten die Musikerinnen und Musiker im Sommer an drei Terminen ein Essen „To-Go“ auf dem Wochenmarkt, was sehr gut angenommen wurde.

Vorstand organisiert Jubiläum im Lockdown

Als Proben dann wieder möglich war, konnte die Stadtkapelle mit entsprechendem Hygienekonzept 17 Musikproben abhalten – in Kleingruppen im Probelokal oder alle zusammen auch mal unter freiem Himmel. Wenn das Wetter nicht mitspielte und auch im Frühherbst durfte die Kapelle die Daniel-Schwenkmezger-Halle nutzen. Einen öffentlichen Auftritt gab es im September beim Spendentag eines Laichinger Drogeriemarktes.

Dann kam im Herbst der nächste Lockdown und legte das Vereinsleben erneut still. Keine Mitwirkung an den Gottesdiensten in der Weihnachtszeit, kein Silvesterblasen auf dem Marktplatz und kein Jahreskonzert, das eigentlich den Höhepunkt im Vereinsjahr darstellt.

Nicht untätig war indes die Vorstandschaft. In zehn Sitzungen, teils online, plante sie das Jubiläum, das im kommenden Jahr vom 17. bis 19. Juni beim Waldstadion stattfinden soll. Auch die dafür gebildeten Arbeitskreise konnten schon erste Ergebnisse präsentieren. Alexander Schmidt beendete seinen Bericht mit dem Wunsch, „bald wieder gemeinsam musizieren zu können und Zuhörer und Besucher bei Auftritten mit unserer Musik zu begeistern“.

Umfrage zum Musikgeschmack

Kassiererin Beate Kneule konnte für 2020 kein Plus in der Kasse verzeichnen, versicherte der Versammlung aber, dass der Verein dank der Einnahmen beim jüngsten Konzert und den Wochenmärkten mit Essen „To-Go“ sowie Spenden und Zuschüssen finanziell ganz gut durchgekommen sei. Die beiden Kassenprüfer Joachim Baisch und Manfred Roch bestätigten Beate Kneule, dass mit der Kasse alles in Ordnung ist und es keine Beanstandungen gab.

Dirigent Hannes Rösch sorgte sich, dass unter „dem Coronapandemie-Stern“ einige die Lust am Musizieren und gemeinsamen Treffen verlieren könnten. Doch die ersten Proben nach dem Lockdown stimmten ihn zuversichtlich. Besonders freute er sich am Abend der Versammlung, dass „der Kindertisch so gut gefüllt ist“ und meinte damit die starke Präsenz der Jungmusikanten, die knapp die Hälfte der Anwesenden ausmachte.

Auch der Dirigent bedauerte, dass so wenige Auftritte stattfinden konnten, vor allem weil er einige Ideen hat, die er in der Unterhaltungsmusik umsetzen möchte. Daher freue er sich schon sehr auf die ersten mehrstündigen Auftritte mit seiner Stadtkapelle. Um herauszufinden, welche Genres bei den Musikerinnen und Musikern ankommen, hatte Rösch im Herbst eine Umfrage gestartet, mit dem Ergebnis, dass nicht alle Stücke gleich beliebt seien, die Stückauswahl aber dennoch ausgeglichen sei, wobei ein Walzer zwischendurch auch mal gut tue.

Hoffnung auf Nachwuchs beim tiefen Blech

Von einem „gelungenen Ergebnis“ sprach Rösch mit Blick auf zwei Videoaktionen des Vereins. Während dem ersten Lockdown spielten die Musikerinnen und Musiker den Marsch „Dem Land Tirol die Treue“ ein und schnitten ein Video daraus. Im Dezember dann die Idee, dasselbe mit „O Sanctissima“, dem Weihnachts-Highlight der Kapelle, zu machen und so festliche Stimmung zu verbreiten.

Seinen Fokus in der Probenarbeit will Hannes Rösch weiterhin auf eine längere Einspielzeit legen. Hierzu will er vor allem Choräle für die Kirchenauftritte nutzen. So will der Dirigent auch die Tonkultur und die Intonation fördern. Sein Motto: „Möglichst viel Spaß haben und besser werden.“ In den Konzertvorbereitungen will er wieder mit Gastdozenten arbeiten. Seine Ziele seien die Teilnahme an einem Wertungsspiel, die Integration von Nachwuchsmusikern, mehr Auftritte und eine Bläserklasse an einer Schule. Letzteres sei bislang an der Pandemie gescheitert. Am meisten wünscht er sich junge Musiker beim tiefen Blech.

Den Bericht der Jugend verlas der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Wolf in Vertretung von Jugendleiterin Sabrina Ritzler. Auch für die Jugendkapelle war das vergangene kein sehr gutes Jahr. Doch man lies sich von der Pandemie nicht unterkriegen. Wenn es möglich war, wurde im Probelokal mit Abstand musiziert. Im Sommer organisierten Jugendleiterin Sabrina Ritzler und Jugenddirigentin Vanessa Garispe eine Schnitzeljagd durch Laichingen. Für weihnachtliche Stimmung sorgten die beiden kurz vor den Feiertagen, indem sie als Weihnachtsfrauen verkleidet jeder Musikerin und jedem Musiker ein kleines Geschenk vorbeigebrachten.

Die Ergebnisse der Wahlen

Beim Online-Contest zum Jugendwertungsspiel haben einige Mitglieder der Jugendkapelle teilgenommen und das Probelokal für einen Tag in ein Film- und Tonstudio verwandelt. Zum Thema „Musikalische Weltreise“ haben sie ein Video eingeschickt, das von der Jury mit „sehr gut“ bewertet wurde. Dafür gab es eine Urkunde und Bildungsgutscheine.

Aktuell spielen acht Musikerinnen und Musiker im Vororchester, das von Marit Burkhardt dirigiert wird. In der Jugendkapelle, deren Leitung Vanessa Garispe obliegt, musizieren derzeit 20 Kinder und Jugendliche, zehn von ihnen spielen parallel auch in der Stadtkapelle. Dreizehn Jungmusikerinnen und Jungmusiker haben Unterricht an einer Musikschule. Die Kooperationen mit den lokalen Musikschulen möchte die Stadtkapelle auf jeden Fall aufrechterhalten. Die Jugendlichen hoffen, bald wieder normal musizieren zu können.

Bei den Wahlen gab es folgende Ergebnisse: Der erste Vorsitzende Alexander Schmidt wurde in seinem Amt bestätigt. Neuer Schriftführer ist Jan Staigle. Er übernimmt das Amt von Walter Ruoß, der dieses 32 Jahre lang ausübte. Davor war er schon fünf Jahre Beisitzer. Für diese 37 Jahre Vereinsarbeit dankte der Vorsitzende mit einem Präsentkorb.

Anja Mangold, Julia Mark und Sabrina Ritzler wurden als Beisitzer bestätigt. Für Dorothee Bopp-Hirning, die nach sechs Jahren ihr Amt zur Verfügung stellte, wählten die Vereinsmitglieder Lisa Hermann als neue Beisitzerin. Claudia Stürzl wurde für ein Jahr in das Amt als Beisitzerin gewählt, sie rückt an die Stelle des neuen Schriftführers Jan Staigle und steht turnusgemäß nächstes Jahr wieder zur Wahl. Neue Kassenprüferin neben Joachim Baisch ist nun Manuela Ruppert, die diese Aufgabe von Manfred Roch übernimmt.