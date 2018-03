Laichinger Spielwiese für Fußball-Nostalgiker

Wäre es nicht sein Heizungskeller, Peter Saß könnte vermutlich ein Museum eröffnen und damit Geld verdienen. Der Laichinger ist ein leidenschaftlicher Sammler. Aber Sammler sammeln schließlich nicht des Geldes wegen, sondern aus Spaß an der Freude. Er ist verrückt nach: Fußball.

Der 60-Jährige hortet vor allem Erinnerungen an vergangene Fußballzeiten, als der Ball noch aus einer Schweineblase bestand und die Tore aus Holz: Stickeralben, Poster, Briefmarken und eine komplette selbst zusammengestellte Chronik über das „Wunder von Bern“ – den ersten Weltmeistertitel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Darin enthalten sind auch vier der originalen Holzstollen, die den Mannen von Trainer Sepp Herberger bei Fritz-Walter-Wetter und nassem Rasen trotzdem festen Stand verschafften. All dies versteckt Saß in seinem Kellerräumchen, eine Spielwiese für Fußball-Nostalgiker jeden Alters.

Nahezu jeder hat schon einmal für sich emotional wichtige Objekte gesammelt. Für Peter Saß aus Laichingen hat sich daraus eine Leidenschaft entwickelt, die bis heute anhält. Sein Objekt der Begierde: die deutsche Fußballgeschichte. Ganz egal ob Stickeralben, Wimpel oder Anstecknadeln. Wir haben Peter Saß sein kleines Fußballreich besucht.

Sehenswert sind seine Stickeralben. Bei einem Heftchen sind die Sticker keine Bilder, sondern Zeichnungen. Peter Saß zieht sich gerne in sein Kämmerchen zurück und blättert durch, Seite für Seite, Bundesliga-Saison für Bundesliga-Saison und WM für WM – vor allem mit seinem Nachbarn. „Da kommen Erinnerungen hoch“, sagt er. Und was genau? „Man denkt an Standfußball. Das ist heute anders.“

Zu beinahe jedem seiner Hefte fällt ihm eine Geschichte ein. Beispielsweise zum „Jahrhundertspiel“ von 1970, als Italien gegen Deutschland im WM-Halbfinale mit 4:3 nach Verlängerung gewann und Franz Beckenbauer mit einem gebrochenen Schultergelenk weiterspielte. Sein Lieblingsexemplar ist das Heft zur Bundesliga-Saison 1965/66 mit Petar Radenković auf dem Cover, die einstige Torwartlegende von 1860 München.

Tausch-Tag am 23. März

Doch Saß sammelt nicht nur Bildchen von damals. Auch die Sticker von heute landen in seinem Archiv. Und mit heute sind etwa nicht die Bundesliga-Kicker des SSV Ulm 1846 in der Saison 1999/2000 gemeint. Die hat er zwar auch alle und komplett, Saß geht es aber auch um die Sticker, die es derzeit bei einem Discounter an der Kasse gibt. Und weil er weiß, wie schwierig es sein kann, bis alle Felder im Heft – manchmal bis zu 600 Stück – zugeklebt sind, organisiert Saß im Namen des Briefmarken- und Münzenclubs Laichingen am Freitag, 23. März, ab 16 Uhr einen Tausch-Tag in einem Raum über der Alten Apotheke. Kommen dürfen alle Sammler, nicht nur die Kids.